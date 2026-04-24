Какие улицы перекроют в Астане: список ограничений для водителей
В столице из-за ремонта и строительства перекрывают несколько участков дорог.
В Астане временно ограничат движение на ряде улиц из-за дорожных работ и строительства, передает BAQ.kz.
Проспект Республики
С 24 по 27 апреля частично перекроют участок проспекта Республики - от проспекта Абая до улицы А. Иманова. Здесь проводится средний ремонт дорожного полотна.
Улица Кенесары
С 24 апреля по 1 мая движение будет частично ограничено на участке улицы Кенесары - от улицы А. Сембинова до улицы М. Габдуллина.
Улица Байтурсынова
С 24 апреля по 2 мая перекрытие коснётся улицы А. Байтурсынова - на участке от улицы А52 до улицы С. Шаймерденова.
Мангилик Ел - Сыганак (строительство)
С 26 апреля по 1 сентября полностью закроют движение на участке в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак - между бизнес-центром Syganaq и ЖК «Ишим». Ограничения связаны со строительством новой улицы и прокладкой инженерных сетей.
Район поликлиники №9
С 15 апреля по 1 сентября полностью ограничен проезд на участке от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9. При этом заезд к поликлинике осуществляется со стороны проспекта Мангилик Ел.
Что важно знать
На всех участках будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.
