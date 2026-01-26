Вратарь Шерхан Калмурза продлил контракт с футбольным клубом "Кайрат", передает BAQ.KZ.

На официальной странице клуба в Instagram сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 ноября 2028 года.

Напомним, ранее Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контрактов с 30-летним бразильским защитником Лукасом Африко и 24-летним аргентинским полузащитником Себастьяном Себальос.

А вчера "Кайрат" отправился в Англию на матч Лиги чемпионов с "Арсеналом".