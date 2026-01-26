  • 26 Января, 21:49

Калмурза продлил контракт с "Кайратом"

Фото: Instagram / f.c.kairat

Вратарь Шерхан Калмурза продлил контракт с футбольным клубом "Кайрат", передает BAQ.KZ.

На официальной странице клуба в  Instagram сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 ноября 2028 года.

Напомним, ранее Футбольный клуб "Кайрат"  объявил о подписании контрактов с 30-летним бразильским защитником Лукасом Африко и 24-летним аргентинским полузащитником Себастьяном Себальос. 

А вчера "Кайрат"  отправился в Англию на матч Лиги чемпионов с "Арсеналом".

