Калмурза продлил контракт с "Кайратом"
Сегодня, 20:12
104Фото: Instagram / f.c.kairat
Вратарь Шерхан Калмурза продлил контракт с футбольным клубом "Кайрат", передает BAQ.KZ.
На официальной странице клуба в Instagram сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 ноября 2028 года.
Напомним, ранее Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контрактов с 30-летним бразильским защитником Лукасом Африко и 24-летним аргентинским полузащитником Себастьяном Себальос.
А вчера "Кайрат" отправился в Англию на матч Лиги чемпионов с "Арсеналом".
