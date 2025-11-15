Казахстанская таеквондистка Камила Аймукашева завоевала бронзовую медаль на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Спортсменка выступала в весовой категории до 57. В финале она выступила против представительцы Гамбии Марии Марчлински. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.