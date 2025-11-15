Камила Аймукашева завоевала бронзу на Играх исламской солидарности
Сегодня, 22:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:37Сегодня, 22:37
84Фото: Нұрғали Жұмағазы
Казахстанская таеквондистка Камила Аймукашева завоевала бронзовую медаль на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Спортсменка выступала в весовой категории до 57. В финале она выступила против представительцы Гамбии Марии Марчлински. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Самое читаемое
- Алматы и Шымкент связала полностью четырехполосная трасса
- Бывшую жену боксера Бивола будет проверять МВД России
- Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли
- Смертельное ДТП в Акмолинской области: 80-летний водитель избежал тюрьмы
- Скончалась казахстанская поэтесса Куляш Ахметова