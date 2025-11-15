  • 15 Ноября, 23:27

Камила Аймукашева завоевала бронзу на Играх исламской солидарности

Казахстанская таеквондистка Камила Аймукашева завоевала бронзовую медаль на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Спортсменка выступала в весовой категории до 57. В финале она выступила против представительцы Гамбии Марии Марчлински. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

