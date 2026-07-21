Канада предупредила о загрязнении воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США

Власти канадской провинции Британская Колумбия предупредили жителей об ухудшении качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров на северо-западе США, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

По данным региональной службы по борьбе с лесными пожарами, дым распространяется с территорий американских штатов Вашингтон и Орегон, где сейчас бушуют десятки крупных очагов возгорания.

По информации Северо-западного межведомственного координационного центра США, в двух штатах зарегистрировано 22 крупных лесных пожара.

При этом в самой Канаде также сохраняется сложная ситуация: по данным властей, в стране насчитывается более 900 лесных пожаров, около 130 из которых пока не удалось взять под контроль.

Ситуация развивается на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа. Ранее он обвинил Канаду в недостаточной борьбе с лесными пожарами, заявив, что дым загрязняет воздух в США, а затем подписал указ о введении дополнительных 50-процентных импортных пошлин на ряд канадских товаров.

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