Канада предупредила о загрязнении воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США
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Власти канадской провинции Британская Колумбия предупредили жителей об ухудшении качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров на северо-западе США, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.
По данным региональной службы по борьбе с лесными пожарами, дым распространяется с территорий американских штатов Вашингтон и Орегон, где сейчас бушуют десятки крупных очагов возгорания.
По информации Северо-западного межведомственного координационного центра США, в двух штатах зарегистрировано 22 крупных лесных пожара.
При этом в самой Канаде также сохраняется сложная ситуация: по данным властей, в стране насчитывается более 900 лесных пожаров, около 130 из которых пока не удалось взять под контроль.
Ситуация развивается на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа. Ранее он обвинил Канаду в недостаточной борьбе с лесными пожарами, заявив, что дым загрязняет воздух в США, а затем подписал указ о введении дополнительных 50-процентных импортных пошлин на ряд канадских товаров.
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