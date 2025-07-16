Kaspi Bank сообщил о хищении 620 млн тенге, перечисленных в фонд Перизат Кайрат
Банк перевёл в фонд Перизат Кайрат 620 миллионов тенге на помощь пострадавшим от паводков
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В суде по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой юрисконсульт АО "Kaspi Bank" Айдар Ксенбаев сообщил, что банк понёс материальный ущерб в размере 620 миллионов тенге, передаёт BAQ.KZ.
По словам представителя потерпевшей стороны, в начале 2024 года в Казахстане начались масштабные паводки. 5 апреля в банк поступило официальное письмо от руководителя общественного объединения "Bizbirgemiz Qazaqstan 2030" Перизат Кайрат с просьбой оказать благотворительную помощь пострадавшим.
"5 апреля 2024 года поступило первое письмо от имени Перизат Кайрат с просьбой о перечислении 120 миллионов тенге. Затем 8 апреля поступило ещё одно письмо — уже на 500 миллионов тенге", — сообщил Ксенбаев.
По его словам, после рассмотрения писем руководство банка приняло решение об оказании благотворительной помощи для населения Казахстана путём перечисления 620 миллионов тенге на банковский счёт в филиале АО "ForteBank". Согласно представленным в суд документам, 1 июля 2024 года от имени Перизат Кайрат в Kaspi Bank поступило благодарственное письмо, к которому был приложен отчёт о якобы проведённых благотворительных мероприятиях.
Kaspi Bank подал иск на полную сумму переведённых средств.
Напомним, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в хищении крупных сумм под видом благотворительности. Как ранее заявили прокуроры, фигурантки дела использовали фальшивый имидж, вовлекали в мероприятия детей с инвалидностью и передавали благодарственные письма от имени известных политиков. Обвиняемые свою вину в суде не признали.
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