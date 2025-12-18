  • 18 Декабря, 09:40

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Императорский дворец

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Императорский дворец, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Главу государства встретил Император Нарухито. В ходе официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию планируется подписание коммерческих соглашений на сумму свыше $3,7 млрд. Об этом сообщил помощник Президента РК - пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай. По его словам, ожидается, что Глава государства в Токио лично встретится с представителями крупного японского бизнеса. Всего в рамках визита планируется подписание более 40 документов.

