Касым-Жомарт Токаев прибыл в Императорский дворец
Сегодня, 08:20
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Императорский дворец, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.
Главу государства встретил Император Нарухито. В ходе официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию планируется подписание коммерческих соглашений на сумму свыше $3,7 млрд. Об этом сообщил помощник Президента РК - пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай. По его словам, ожидается, что Глава государства в Токио лично встретится с представителями крупного японского бизнеса. Всего в рамках визита планируется подписание более 40 документов.
