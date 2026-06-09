Католического епископа убили в Юго-Восточной Африке
Церковь требует срочного расследования.
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В Мозамбике произошло убийство епископа Келимане Осориу Ситоры Афонсу.
Инцидент вызвал широкий резонанс среди католической церкви и властей страны
Как сообщают в Euronews, африканские католические епископы потребовали провести "незамедлительное, всестороннее, прозрачное и независимое" расследование. В заявлении Симпозиума конференций епископов Африки и Мадагаскара также содержится требование привлечь к ответственности всех причастных — от исполнителей до организаторов преступления.
Кроме того, церковь призвала власти Мозамбика усилить меры безопасности для религиозных лидеров и мест культа.
Ватикан выразил глубокое потрясение случившимся, а президент Мозамбика назвал убийство "невосполнимой утратой для общества и христианской общины".
По данным местных правоохранительных органов, епископ был смертельно ранен в своей резиденции в городе Келимане. Нападавшие, предположительно, проникли на территорию, преодолев ограждение.
Осориу Ситора Афонсу было 54 года. Он был назначен епископом Келимане в прошлом году и также временно исполнял обязанности апостольского администратора архиепархии Бейра.
Отметим, что католицизм является одной из крупнейших религий в Мозамбике – его исповедуют около четверти населения страны.
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