Сенат Парламента Казахстана ратифицировал соглашение стран СНГ об обмене данными мониторинга радиационной обстановки, передает BAQ.KZ.

Документ направлен на усиление взаимодействия государств-участников в сфере ядерной и радиационной безопасности. Соглашение было подписано 8 июня 2023 года в Сочи. Ратифицированное соглашение предусматривает регулярный обмен данными о радиационной ситуации, их анализ и прогнозирование для повышения эффективности реагирования на возможные риски.

Согласно документу, уполномоченные органы стран обязуются обеспечивать достоверность передаваемой информации, системный обмен данными, а также заранее уведомлять партнеров в случае невозможности предоставления информации. Отмечается, что полученные сведения могут использоваться исключительно в рамках соглашения.

При этом соглашение распространяется только на данные государственной системы мониторинга радиационной обстановки и не касается информации с объектов использования атомной энергии.

Дополнительно разрабатывается единый порядок обмена данными, который утвердит комиссия СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. В нем будут определены форматы передачи информации, перечень параметров, сроки хранения данных и регламент взаимодействия.

Профильный комитет Сената отметил отсутствие замечаний и предложил одобрить закон.

Напомним, в Астане началось заседание Сената Парламента Республики Казахстан. В повестку дня включены вопросы ратификации международных соглашений.