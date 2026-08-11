В Казахстане одновременно реализуются 24 инвестиционных соглашения в электроэнергетике общей мощностью 3,8 ГВт. Причем речь идет не только о новых объектах. Часть проектов связана с расширением, реконструкцией и заменой оборудования на действующих станциях, передает BAQ.KZ.

Для отрасли это принципиальная деталь. Соглашения охватывают разные виды работ, от обновления существующих мощностей до их расширения.

До этого в стране завершили 9 инвестиционных соглашений общей мощностью 963 МВт. Сейчас объем проектов заметно больше.

Параллельно Казахстан делает ставку на солнечные и ветровые станции, гидроэнергетику и накопители энергии. До 2035 года планируется ввод более 8 ГВт дополнительных мощностей ВИЭ.

Рост доли солнца и ветра создает отдельную задачу для энергосистемы. Такая генерация зависит от погоды, поэтому вместе с новыми станциями нужны накопители, которые смогут сохранять часть выработанной электроэнергии и отдавать ее в сеть позже.

Минэнерго рассматривает развитие распределенной генерации, когда электричество производится ближе к месту потребления, и пересматривает Концепцию развития водородной энергетики до 2040 года.

Получается, энергетическая программа идет сразу по двум направлениям. Старые объекты должны пройти обновление и расширение, параллельно в систему будут добавляться новые мощности, в том числе за счет ВИЭ.

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