Первый пассажир поднялся в небо на летающем такси в Астане
Казахстан сделал шаг к воздушному транспорту будущего.
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В Астане состоялся первый в истории Казахстана демонстрационный полет пассажирского беспилотного воздушного судна с пассажиром на борту. Электрический летательный аппарат EH216-S с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) поднялся в воздух в рамках международного турнира «Игры Будущего 2026».
Как прошел первый полет
Полет прошел над специально разрешенной территорией столицы. Участники мероприятия смогли увидеть, как беспилотные технологии могут применяться в реальных условиях.
Какие возможности у eVTOL
Аппарат EH216-S рассчитан на перевозку двух пассажиров. Он способен развивать скорость до 130 км/ч и совершать полеты на расстояние до 35 километров.
На первом этапе планируется запуск демонстрационных и туристических маршрутов продолжительностью от 5 до 30 минут. Такие полеты могут проходить над природными, культурными и историческими достопримечательностями Казахстана.
Где будут использовать беспилотники
В будущем беспилотные пассажирские системы могут стать частью транспортной инфраструктуры страны и дополнить существующие виды передвижения.
Кроме того, такие технологии могут применяться в экстренной медицине, доставке лекарств, пожаротушении, логистике и других сферах, где важны скорость и оперативность.
Будут ли их производить в Казахстане
Одним из направлений проекта станет развитие отечественного производства беспилотных воздушных систем.
В рамках международного сотрудничества планируется наладить локальное производство пассажирских беспилотников в Казахстане. Это позволит развивать новые компетенции в сфере высокотехнологичного машиностроения, создавать рабочие места и расширять промышленное сотрудничество.
Что изменится в будущем
Министерство транспорта совместно с другими государственными органами работает над созданием правовой и инфраструктурной базы для внедрения городской воздушной мобильности.
В Казахстане уже приняты законодательные изменения, регулирующие эксплуатацию воздушных судов eVTOL, работу вертипортов и управление беспилотным воздушным движением. Это создаст условия для безопасного внедрения нового вида транспорта.
Ранее в Казахстане создали законодательную основу для развития аэротакси, электрических летательных аппаратов нового поколения и других технологий передовой авиации. Теперь в стране официально регулируются вопросы использования городской воздушной мобильности – нового направления транспорта, которое в будущем может изменить привычные способы передвижения.
Что изменилось в законодательстве
Соответствующие поправки внесены в Закон «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». Изменения вошли в закон по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте, который Президент Казахстана подписал 24 июня 2026 года.
Документ впервые закрепил понятие передовой воздушной мобильности (Advanced Air Mobility). Это направление включает два вида перевозок:
- городскую воздушную мобильность;
- региональную воздушную мобильность.
Одним из ключевых нововведений стало создание правовой базы для эксплуатации электрических воздушных судов вертикального взлета и посадки (eVTOL), которые во многих странах рассматриваются как основа будущих сервисов аэротакси.
Какие правила появятся для аэротакси
Новые нормы предусматривают создание условий для работы производителей авиационной техники и операторов аэротакси.
Также в законодательстве закреплен статус вертипортов – специальных площадок для взлета, посадки, зарядки и обслуживания воздушных судов нового поколения.
Кроме того, предусмотрены:
- механизмы сертификации производителей и операторов аэротакси;
- создание цифровой системы управления полетами беспилотников UTM;
- требования к кибербезопасности и цифровой инфраструктуре;
- обновление правил регистрации и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
Что такое аэротакси
Аэротакси – это электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL). В отличие от самолета, ему не нужна длинная взлетно-посадочная полоса: аппарат может взлетать и садиться практически как вертолет.
При этом он работает на электрической энергии, производит меньше шума и предназначен в первую очередь для коротких городских и пригородных маршрутов.
Аэротакси в Казахстане
О планах развития городской воздушной мобильности в Казахстане официально объявили в ноябре 2025 года. Тогда Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, американская компания Joby Aero, казахстанская Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о создании системы аэротакси.
Первый испытательный полет аэротакси в Казахстане состоялся в мае 2026 года. Полет прошел без пассажиров на борту – это соответствует международным требованиям безопасности.
Где планируют использовать новый транспорт
На первом этапе аэротакси планируют использовать для перевозок между Alatau City, Алматы, аэропортом и туристическими объектами Алматинской области.
Испытанный аппарат AutoFlight Prosperity рассчитан на одного пилота и пять пассажиров. Он оснащен 13 электродвигателями, может развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 километров на одном заряде.
По расчетам разработчиков, поездка от аэропорта Алматы до Медеу в будущем может занимать около 10-12 минут.
Сколько будет стоить поездка
Разработчики рассчитывают, что стоимость поездки на аэротакси будет сопоставима с обычным такси.
По словам представителей отрасли, мировой опыт показывает среднюю стоимость около 1 доллара за километр на одного пассажира. Главным преимуществом нового транспорта должна стать экономия времени за счет возможности избежать городских пробок.
Также мы сообщали, что в Астане представили первое аэротакси.
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