В Астане состоялся первый в истории Казахстана демонстрационный полет пассажирского беспилотного воздушного судна с пассажиром на борту. Электрический летательный аппарат EH216-S с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) поднялся в воздух в рамках международного турнира «Игры Будущего 2026».

Как прошел первый полет

Полет прошел над специально разрешенной территорией столицы. Участники мероприятия смогли увидеть, как беспилотные технологии могут применяться в реальных условиях.

Какие возможности у eVTOL

Аппарат EH216-S рассчитан на перевозку двух пассажиров. Он способен развивать скорость до 130 км/ч и совершать полеты на расстояние до 35 километров.

На первом этапе планируется запуск демонстрационных и туристических маршрутов продолжительностью от 5 до 30 минут. Такие полеты могут проходить над природными, культурными и историческими достопримечательностями Казахстана.

Где будут использовать беспилотники

В будущем беспилотные пассажирские системы могут стать частью транспортной инфраструктуры страны и дополнить существующие виды передвижения.

Кроме того, такие технологии могут применяться в экстренной медицине, доставке лекарств, пожаротушении, логистике и других сферах, где важны скорость и оперативность.

Будут ли их производить в Казахстане

Одним из направлений проекта станет развитие отечественного производства беспилотных воздушных систем.

В рамках международного сотрудничества планируется наладить локальное производство пассажирских беспилотников в Казахстане. Это позволит развивать новые компетенции в сфере высокотехнологичного машиностроения, создавать рабочие места и расширять промышленное сотрудничество.

Что изменится в будущем

Министерство транспорта совместно с другими государственными органами работает над созданием правовой и инфраструктурной базы для внедрения городской воздушной мобильности.

В Казахстане уже приняты законодательные изменения, регулирующие эксплуатацию воздушных судов eVTOL, работу вертипортов и управление беспилотным воздушным движением. Это создаст условия для безопасного внедрения нового вида транспорта.

Ранее в Казахстане создали законодательную основу для развития аэротакси, электрических летательных аппаратов нового поколения и других технологий передовой авиации. Теперь в стране официально регулируются вопросы использования городской воздушной мобильности – нового направления транспорта, которое в будущем может изменить привычные способы передвижения.

Что изменилось в законодательстве

Соответствующие поправки внесены в Закон «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». Изменения вошли в закон по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте, который Президент Казахстана подписал 24 июня 2026 года.

Документ впервые закрепил понятие передовой воздушной мобильности (Advanced Air Mobility). Это направление включает два вида перевозок:

городскую воздушную мобильность;

региональную воздушную мобильность.

Одним из ключевых нововведений стало создание правовой базы для эксплуатации электрических воздушных судов вертикального взлета и посадки (eVTOL), которые во многих странах рассматриваются как основа будущих сервисов аэротакси.

Какие правила появятся для аэротакси

Новые нормы предусматривают создание условий для работы производителей авиационной техники и операторов аэротакси.

Также в законодательстве закреплен статус вертипортов – специальных площадок для взлета, посадки, зарядки и обслуживания воздушных судов нового поколения.

Кроме того, предусмотрены:

механизмы сертификации производителей и операторов аэротакси;

создание цифровой системы управления полетами беспилотников UTM;

требования к кибербезопасности и цифровой инфраструктуре;

обновление правил регистрации и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Что такое аэротакси

Аэротакси – это электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL). В отличие от самолета, ему не нужна длинная взлетно-посадочная полоса: аппарат может взлетать и садиться практически как вертолет.

При этом он работает на электрической энергии, производит меньше шума и предназначен в первую очередь для коротких городских и пригородных маршрутов.

Аэротакси в Казахстане

О планах развития городской воздушной мобильности в Казахстане официально объявили в ноябре 2025 года. Тогда Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, американская компания Joby Aero, казахстанская Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о создании системы аэротакси.

Первый испытательный полет аэротакси в Казахстане состоялся в мае 2026 года. Полет прошел без пассажиров на борту – это соответствует международным требованиям безопасности.

Где планируют использовать новый транспорт

На первом этапе аэротакси планируют использовать для перевозок между Alatau City, Алматы, аэропортом и туристическими объектами Алматинской области.

Испытанный аппарат AutoFlight Prosperity рассчитан на одного пилота и пять пассажиров. Он оснащен 13 электродвигателями, может развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 километров на одном заряде.

По расчетам разработчиков, поездка от аэропорта Алматы до Медеу в будущем может занимать около 10-12 минут.

Сколько будет стоить поездка

Разработчики рассчитывают, что стоимость поездки на аэротакси будет сопоставима с обычным такси.

По словам представителей отрасли, мировой опыт показывает среднюю стоимость около 1 доллара за километр на одного пассажира. Главным преимуществом нового транспорта должна стать экономия времени за счет возможности избежать городских пробок.

Также мы сообщали, что в Астане представили первое аэротакси.

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