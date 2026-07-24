Казахстан сделал шаг к транспорту будущего: первое аэротакси представили в Астане

Казахстан вошёл в число немногих государств мира, которые приняли законодательную базу для развития городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). Об этом заявил помощник Президента Республики Казахстан Куанышбек Есекеев на демонстрационном полёте аэротакси, состоявшемся в столице.

В ходе мероприятия, прошедшего в столице, публике был представлен первый в Казахстане испытательный полёт аэротакси. По словам организаторов, этот проект является важным шагом на пути внедрения инновационных технологий в транспортную систему страны.

Помощник Президента отметил, что технологии, которые ещё недавно казались исключительно научной фантастикой, сегодня становятся частью реальной жизни.

«Сегодня мы видим, как технология, которая до недавнего времени рассматривалась лишь как концепция будущего, превращается в реальный проект. Это начало нового этапа, который способен изменить городскую транспортную систему, инфраструктуру и качество жизни граждан», – заявил Куанышбек Есекеев.

Фото: BAQ.kz/Аида Батухан

По его словам, передовая воздушная мобильность – это не просто новый вид транспорта. Она станет частью цифровой экосистемы, объединяющей искусственный интеллект, спутниковую навигацию и интеллектуальные системы управления воздушным движением.

Кроме того, Казахстан входит в число государств, сформировавших необходимую правовую основу для развития этого направления. Как отметил помощник Президента, это позволит в будущем проводить испытания и внедрять инновационные транспортные технологии.

Фото: BAQ.kz/Аида Батухан

В рамках мероприятия также была представлена система UTM (Unmanned Traffic Management), разработанная в Корее и предназначенная для управления движением беспилотных воздушных судов. С её помощью планируется обеспечить безопасную организацию воздушного пространства для дронов и аэротакси.

Куанышбек Есекеев особо подчеркнул важность вопросов безопасности.

«Главным приоритетом в развитии этого направления является безопасность. Мы должны обеспечить технологическую надёжность воздушных судов, защиту цифровой инфраструктуры и высокий уровень информационной безопасности», – отметил он.

Фото: BAQ.kz/Аида Батухан

По его мнению, сегодняшний демонстрационный полёт является первым шагом в рамках масштабной инициативы по развитию технологий транспорта будущего в Казахстане.

В завершение выступления помощник Президента выразил благодарность компании Alatau Advanced Air Group, инженерам, инвесторам и представителям государственных органов, которые внесли вклад в реализацию первого пилотного проекта аэротакси в Казахстане. Проект направлен на развитие городской воздушной мобильности и создание в будущем транспортной системы нового поколения.

Фото: BAQ.kz/Аида Батухан

Где можно будет увидеть аэротакси

После демонстрационного полета AutoFlight Prosperity станет одним из экспонатов «Игр Будущего 2026».

29 и 30 июля аппарат представят на открытой площадке перед «Барыс Ареной» в Астане. Посетители смогут увидеть воздушное судно нового поколения и познакомиться с технологиями городской воздушной мобильности.

Напомним, что в Астане состоялся демонстрационный полёт первого в Казахстане аэротакси. Проект направлен на развитие городской воздушной мобильности и создание в будущем транспортной системы нового поколения.

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Ранее в Казахстане создали законодательную основу для развития аэротакси, электрических летательных аппаратов нового поколения и других технологий передовой авиации. Теперь в стране официально регулируются вопросы использования городской воздушной мобильности – нового направления транспорта, которое в будущем может изменить привычные способы передвижения.

Что изменилось в законодательстве

Соответствующие поправки внесены в Закон «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». Изменения вошли в закон по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте, который Президент Казахстана подписал 24 июня 2026 года.

Документ впервые закрепил понятие передовой воздушной мобильности (Advanced Air Mobility). Это направление включает два вида перевозок:

городскую воздушную мобильность;

региональную воздушную мобильность.

Одним из ключевых нововведений стало создание правовой базы для эксплуатации электрических воздушных судов вертикального взлета и посадки (eVTOL), которые во многих странах рассматриваются как основа будущих сервисов аэротакси.

Какие правила появятся для аэротакси

Новые нормы предусматривают создание условий для работы производителей авиационной техники и операторов аэротакси.

Также в законодательстве закреплен статус вертипортов – специальных площадок для взлета, посадки, зарядки и обслуживания воздушных судов нового поколения.

Кроме того, предусмотрены:

механизмы сертификации производителей и операторов аэротакси;

создание цифровой системы управления полетами беспилотников UTM;

требования к кибербезопасности и цифровой инфраструктуре;

обновление правил регистрации и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Что такое аэротакси

Аэротакси – это электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL). В отличие от самолета, ему не нужна длинная взлетно-посадочная полоса: аппарат может взлетать и садиться практически как вертолет.

При этом он работает на электрической энергии, производит меньше шума и предназначен в первую очередь для коротких городских и пригородных маршрутов.

Аэротакси в Казахстане

О планах развития городской воздушной мобильности в Казахстане официально объявили в ноябре 2025 года. Тогда Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, американская компания Joby Aero, казахстанская Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о создании системы аэротакси.

Первый испытательный полет аэротакси в Казахстане состоялся в мае 2026 года. Полет прошел без пассажиров на борту – это соответствует международным требованиям безопасности.

Где планируют использовать новый транспорт

На первом этапе аэротакси планируют использовать для перевозок между Alatau City, Алматы, аэропортом и туристическими объектами Алматинской области.

Испытанный аппарат AutoFlight Prosperity рассчитан на одного пилота и пять пассажиров. Он оснащен 13 электродвигателями, может развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 километров на одном заряде.

По расчетам разработчиков, поездка от аэропорта Алматы до Медеу в будущем может занимать около 10-12 минут.

Сколько будет стоить поездка

Разработчики рассчитывают, что стоимость поездки на аэротакси будет сопоставима с обычным такси.

По словам представителей отрасли, мировой опыт показывает среднюю стоимость около 1 доллара за километр на одного пассажира. Главным преимуществом нового транспорта должна стать экономия времени за счет возможности избежать городских пробок.

Какая инфраструктура нужна для запуска

Для работы аэротакси в Казахстане планируют создать специальную инфраструктуру.

До 2028 года предполагается построить шесть вертипортов – площадок для взлета, посадки, зарядки и технического обслуживания воздушных судов.

Их планируют разместить в крупных транспортных и городских узлах. Концепцию и дизайн вертипортов разрабатывает специализированная компания из Италии.

Что дальше

Работа над созданием законодательной базы велась около года. После одобрения законопроекта Сенатом Парламента 11 июня 2026 года документ был подписан Президентом 24 июня.

Таким образом, Казахстан впервые закрепил на законодательном уровне правила для использования аэротакси, вертипортов и других технологий городской воздушной мобильности.