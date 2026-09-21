Казахстан готовится к открытию прямых рейсов в США: страну проверят эксперты FAA

Казахстан проходит один из ключевых этапов подготовки к открытию прямого авиасообщения с США. С 21 по 25 сентября специалисты Федерального авиационного управления США (FAA) проведут оценку казахстанской системы безопасности полетов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Работа по созданию условий для запуска прямых рейсов между Казахстаном и США ведется уже два года. В ней участвуют Министерство транспорта, Комитет гражданской авиации, Авиационная администрация Казахстана и Посольство РК в США.

Перед началом проверки вице-министр транспорта Талгат Ластаев встретился с прибывшими в Казахстан экспертами FAA. Стороны обсудили предстоящую оценку и дальнейшую работу в сфере авиационной безопасности.

Что будут проверять

Американские специалисты оценят не отдельные авиакомпании, а государственную систему контроля за безопасностью гражданской авиации Казахстана.

Эксперты изучат авиационное законодательство и нормативные документы, а также проверят, насколько авиационные власти страны способны контролировать соблюдение международных требований в сфере безопасности полетов. Казахстан рассчитывает получить Category 1 (CAT 1). Эта категория означает, что система государственного авиационного надзора страны соответствует применимым стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Получение CAT 1 позволит казахстанским авиакомпаниям проходить необходимые процедуры для запуска рейсов в США. Однако сама категория еще не дает автоматического разрешения на полеты – перевозчику потребуется выполнить и другие требования американских регуляторов.

FAA посетит Air Astana

24 сентября эксперты FAA планируют технический визит в Air Astana в Астане. Авиакомпания подала заявку на получение разрешения Министерства транспорта США на коммерческую деятельность.

В Минтрансе подчеркивают, что этот визит не является проверкой безопасности самой авиакомпании. Специалисты должны подтвердить информацию, полученную от Авиационной администрации Казахстана.

Нынешней оценке предшествовал предварительный технический обзор IASA, который специалисты FAA провели в Казахстане в августе 2024 года. После завершения нынешней проверки американская сторона проведет итоговый брифинг, а затем предоставит письменный отчет.

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