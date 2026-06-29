Казахстан и Азербайджан откажутся от бумажных разрешений для перевозчиков
С 2027 года страны откажутся от бумажных разрешительных бланков, а объем квоты на автоперевозки увеличат до 28 тысяч разрешений.
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Казахстан и Азербайджан договорились полностью перейти на электронные разрешения для международных автомобильных перевозок. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Казахстанско-Азербайджанской смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения, которое прошло в Баку, передает BAQ.kz.
Стороны договорились, что с 2027 года оформление разрешений на международные автомобильные перевозки будет осуществляться исключительно в электронном формате через систему e-Permit. Бумажные разрешительные бланки использоваться больше не будут.
Во время встречи стороны также обсудили развитие двусторонних и транзитных грузоперевозок. Было отмечено, что объем перевозок между Казахстаном и Азербайджаном продолжает стабильно увеличиваться, а обе страны остаются важными участниками международных транспортных коридоров.
Квоту разрешений увеличат
Для обеспечения потребностей перевозчиков Казахстан и Азербайджан договорились дополнительно обменяться 6 тысячами электронных разрешений на 2026 год. Также стороны согласовали предварительную квоту на 2027 год – 28 тысяч разрешений, что на 12 тысяч больше, чем раньше.
Напомним, в рамках государственного визита Президента Азербайджана в Казахстан, осенью прошлого года, было заключено 16 соглашений и меморандумов о сотрудничестве между представителями Казахстана и Азербайджана. В числе подписанных документов есть соглашения в сферах промышленности, туризма, образования, цифровых технологий и логистики.
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