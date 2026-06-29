Сенат рассмотрел закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Кыргызстаном о взаимном безвозмездном предоставлении зданий и земельных участков для размещения дипломатических представительств и резиденций послов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Документ предусматривает ратификацию соглашения, подписанного 22 августа 2025 года в Бишкеке. Его цель - создать правовую основу для долгосрочного функционирования дипломатических представительств двух стран на принципах взаимности и равноправия.

Согласно соглашению, недвижимость предоставляется в безвозмездное пользование сроком на 49 лет с возможностью последующего продления.

Так, Посольству Казахстана в Бишкеке предоставляется земельный участок площадью 0,75 га, а для резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана - коттедж общей площадью 531,66 квадратного метра с прилегающей территорией 0,17 га.

В свою очередь, Посольство Кыргызстана в Астане получит земельный участок площадью 0,74 га, а для резиденции кыргызского посла предусмотрен коттедж площадью 1267,8 квадратного метра с прилегающей территорией 0,125 га.

Законом также закрепляется правовой статус передаваемых зданий и земельных участков. При этом имущество освобождается от всех видов налогов и сборов, действующих в обеих странах. Расходы на строительство, ремонт, содержание объектов и оплату коммунальных услуг каждая сторона будет нести самостоятельно в соответствии с законодательством государства пребывания.

В заключении профильного комитета Сената отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-кыргызских отношений, развитию политического диалога и расширению двустороннего сотрудничества.

Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по закону не представили.

Профильный комитет рекомендовал палате одобрить документ.

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