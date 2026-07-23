Казахстан и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере медицинского образования. Медицинский университет Астана и Пакистанский фонд целевого финансирования образования (PAK-EEF) подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместную подготовку врачей и медицинских сестер.

О перспективах сотрудничества министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала на встрече с государственным министром федерального образования и профессионального обучения Пакистана Ваджихой Камар.

По словам главы Минздрава, международное партнерство остается одним из ключевых направлений развития медицинского образования.

«Мы рассматриваем международное сотрудничество как один из важнейших инструментов подготовки специалистов нового поколения. Сегодня казахстанские медицинские университеты активно интегрируются в мировое образовательное пространство, развивают научное сотрудничество и реализуют совместные проекты с ведущими зарубежными вузами», – отметила Акмарал Альназарова.

Что предусматривает меморандум

Подписанный документ направлен на развитие совместных образовательных программ, академической мобильности студентов и преподавателей, обмен опытом между специалистами, проведение научных исследований и повышение квалификации медицинских кадров.

В Министерстве здравоохранения отметили, что Медицинский университет Астана уже сотрудничает с рядом ведущих медицинских вузов и клиник Пакистана, а новый меморандум позволит расширить это взаимодействие.

Сотрудничество будет расширяться

Во время встречи стороны также подчеркнули, что развитию двусторонних отношений способствовало решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о предоставлении гуманитарного гранта Пакистанскому фонду целевого финансирования образования. По оценке Министерства здравоохранения, эта инициатива создала дополнительные возможности для сотрудничества в сферах образования, науки и здравоохранения.

По словам Акмарал Альназаровой, современная образовательная и клиническая база Медицинского университета Астана позволит готовить специалистов в соответствии с международными стандартами.

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