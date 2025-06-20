Сообщается, что подписаны документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта.

"20 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча руководства Агентства РК по атомной энергии Алмасадама Саткалиева и госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва по вопросам реализации проекта строительства атомной электростанции в Республике Казахстан. В ходе встречи была утверждена Индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации", - говорится в сообщении пресс-службы Агентства РК по атомной энергии.

Дополнительно между ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговая компания госкорпорации "Росатом") подписано рамочное соглашение, которое определяет ключевые принципы сотрудничества по реализации проекта в Жамбылском районе Алматинской области.

"Стратегический проект реализуется в рамках межгосударственного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и направлен на достижение стратегических задач по обеспечению энергетической безопасности и декарбонизации экономики Казахстана", - отметили в ведомстве.