Казахстан и Россия подписали документы по проекту строительства АЭС
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
69Фото: pexels.com
Агентство РК по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане, передает BAQ.KZ.
Сообщается, что подписаны документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта.
"20 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча руководства Агентства РК по атомной энергии Алмасадама Саткалиева и госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва по вопросам реализации проекта строительства атомной электростанции в Республике Казахстан. В ходе встречи была утверждена Индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации", - говорится в сообщении пресс-службы Агентства РК по атомной энергии.
Дополнительно между ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговая компания госкорпорации "Росатом") подписано рамочное соглашение, которое определяет ключевые принципы сотрудничества по реализации проекта в Жамбылском районе Алматинской области.
"Стратегический проект реализуется в рамках межгосударственного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и направлен на достижение стратегических задач по обеспечению энергетической безопасности и декарбонизации экономики Казахстана", - отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что первая АЭС в Казахстане может заработать к 2036 году.
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