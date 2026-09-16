Казахстан и Сербия расширят сотрудничество в сфере обороны
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Курултай одобрил в первом чтении законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Сербии о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан 29 ноября 2023 года в Белграде.
Соглашение предусматривает развитие взаимовыгодного взаимодействия между двумя странами в военно-технической сфере. Казахстан и Сербия смогут осуществлять взаимные поставки продукции военного назначения, проводить техническое обслуживание и ремонт вооружения и военной техники, а также реализовывать совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.
Стороны также планируют сотрудничать в области трансфера технологий, оказания военно-технической помощи и подготовки профильных специалистов. Кроме того, документ предусматривает проведение совместных испытаний образцов вооружения и военной техники с использованием возможностей военной инфраструктуры двух государств.
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