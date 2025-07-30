Казахстан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в области медиакоммуникаций
Казахстанско‑турецкий меморандум о цифровом взаимодействии подписан при участии Токаева и Эрдогана.
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Во время официального визита Президента Республики Казахстан Касым‑Жомарта Токаева в Турецкую Республику стороны подписали важное межведомственное соглашение. Документ заключили директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, Аскар Умаров, и глава Управления коммуникаций при Президенте Турции, Бурханеттин Дуран, передает BAQ.KZ.
Соглашение охватывает следующие направления:
- медиаанализ и аналитика;
- цифровые коммуникационные решения;
- обмен контентом;
- программы профессионального обмена и повышения квалификации специалистов.
Этот шаг стал частью серии соглашений, подписанных в рамках визита Токаева в Турцию, где было заключено 18 межправительственных и межведомственных документов.
Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между двумя странами в области современных коммуникационных технологических платформ, обмена опытом и расширения общего информационного пространства.
Об итогах визита Президента РК в Турцию можете почитать здесь.
Стоит отметить, что Токаев получил высшую награду Турции — орден Devlet Nişanı.
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