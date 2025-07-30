Во время официального визита Президента Республики Казахстан Касым‑Жомарта Токаева в Турецкую Республику стороны подписали важное межведомственное соглашение. Документ заключили директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, Аскар Умаров, и глава Управления коммуникаций при Президенте Турции, Бурханеттин Дуран, передает BAQ.KZ.

Соглашение охватывает следующие направления:

медиаанализ и аналитика;

цифровые коммуникационные решения;

обмен контентом;

программы профессионального обмена и повышения квалификации специалистов.

Этот шаг стал частью серии соглашений, подписанных в рамках визита Токаева в Турцию, где было заключено 18 межправительственных и межведомственных документов.

Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между двумя странами в области современных коммуникационных технологических платформ, обмена опытом и расширения общего информационного пространства.

Об итогах визита Президента РК в Турцию можете почитать здесь.

Стоит отметить, что Токаев получил высшую награду Турции — орден Devlet Nişanı.