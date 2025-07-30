29 июля 2025 года состоялся официальный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику, передает BAQ.KZ. Это стало важной вехой в развитии двусторонних отношений, охватывающих экономику, логистику, энергетику, образование, культуру и глобальные вопросы международной политики.

Символизм начала: уважение к истокам

Визит начался с возложения венка к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка. Этот жест подчеркнул глубокое уважение к истории и основам современного турецкого государства, а также дал дипломатически сильный старт всему визиту, задав тон братским и уважительным отношениям.

Экономика и инвестиции: партнёрство с реальными результатами

По словам Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время в Казахстане работают около 4 тысяч турецких компаний, а совместные проекты в сферах энергетики, строительства, сельского хозяйства, медицины и туризма реализованы на сумму 6 миллиардов долларов. В свою очередь, объём казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 миллиарда долларов.

Президент Казахстана выразил готовность предоставлять особые льготы турецким предпринимателям, участвующим в крупных инфраструктурных и индустриальных проектах в Казахстане. В числе приоритетов – участие в развитии транспортно-логистических коридоров, включая стратегический Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор). Эта инициатива отвечает интересам обеих стран, открывая возможности как для транзита, так и для глубокой интеграции в евразийскую транспортную архитектуру.

Энергетика и сельское хозяйство: ключевые сферы роста

Особое внимание на переговорах было уделено энергетике. В Турцию ежегодно экспортируется 1,4 млн тонн казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Казахстан заявил о готовности увеличить объёмы поставок и выразил интерес к присутствию турецкой государственной нефтяной компании Turkiye Petroleum в стране. Стороны также обсудили вопросы диверсификации энергетики, включая строительство новых электростанций.

Среди других приоритетов — сельское хозяйство. Казахстан вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Турции, активно экспортируя зерно и агропродукцию. Президент Токаев также отметил интерес Казахстана к турецким агротехнологиям, особенно в части цифровизации, повышения производительности и развития переработки.

Образование и гуманитарные связи: инвестиции в будущее

Образование и культурный обмен остаются важнейшими каналами гуманитарной дипломатии. Более 12 тысяч казахстанских студентов обучаются в Турции, в то время как около 300 турецких студентов получают образование в Казахстане. Успешно действует Казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави, а также планируется открытие филиала университета Гази в Южно-Казахстанском педагогическом университете и двух школ Фонда "Маариф".

Кроме того, ведется подготовка к учреждению филиала Медипольского университета на базе Медицинского университета Астана, что создаёт прочную основу для трансфера медицинских знаний. Достигнута договоренность о повышении квалификации казахстанских медиков в клиниках Турции.

Ключевое решение — введение 90-дневного безвизового режима для граждан Турции в Казахстане. Это не только усилит туристические и бизнес-связи, но и станет фактором гуманитарной близости двух стран.

Геополитика и региональная безопасность: схожие подходы

Главы государств выразили обеспокоенность ростом глобальной нестабильности и выступили за мирное урегулирование конфликтов на основе дипломатии. Особо отмечена роль Турции в посредничестве по российско-украинскому конфликту и необходимость реформирования ООН для более эффективного реагирования на вызовы.

Личные связи лидеров и государственные символы

Особое значение в визите имел момент награждения Касым-Жомарта Токаева высшей государственной наградой Турецкой Республики — орденом Devlet Nişanı. В ответном слове Президент Казахстана подчеркнул историческую символику этой награды и воспринял её как знак глубокого уважения к казахскому народу.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил личный вклад Токаева в построение региональной стабильности, институционализацию Организации тюркоязычных государств и укрепление многостороннего взаимодействия.

Внутренний контекст: стабильный рост и прагматичный курс

Президент Токаев подчеркнул, что Казахстан реализует масштабные реформы, нацеленные на цифровизацию, модернизацию аграрного сектора, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и промышленности. ВВП страны по итогам 2024 года вырос на 5,1%, а за первое полугодие 2025 года — на 6,2%. Планка в 300 миллиардов долларов ВВП — ориентир, который Казахстан намерен достичь до конца года.

Вывод: визит, укрепивший ось доверия и стратегических целей

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Анкару продемонстрировал прочность и перспективность казахско-турецкого сотрудничества. Турция остаётся для Казахстана не просто дружественным государством, а ключевым стратегическим партнером в экономике, геополитике и гуманитарной сфере.

Экспертное мнение: "Казахстан и Турция — два моста в нестабильном мире"

Как отметил депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым в интервью BAQ.KZ, визит Токаева в Турцию проходит на фоне тектонических сдвигов в мировой политике.

Если Казахстан воспринимается как "золотой мост", соединяющий Китай и Европу, то Турция играет аналогичную роль на материке, обеспечивая стратегический выход на глобальный юг. Таким образом, эти два ключевых региона служат своеобразными мостами между континентами и разными мирами, а их скоординированные действия и совместные заявления неизбежно привлекают внимание не только внешнеполитических партнеров и коллег, но и крупных бизнес-структур и инвесторов. Это демонстрирует наличие глубокой, продуманной политики с долгосрочными стратегическими перспективами, — сказал Сарым.

Он подчеркнул, что доверие между Астаной и Анкарой выходит за рамки политического конъюнктуризма. Оно базируется на культурной общности, совместной истории и, главное — на прагматичном расчёте будущего.