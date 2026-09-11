Что мешает арбитражу работать эффективнее в Казахстане

Эффективность арбитража в Казахстане зависит не только от качества разбирательства, но прежде всего от того, насколько быстро и предсказуемо исполняются принятые решения. Об этом заявил почетный президент Казахстанской криминологической ассоциации, доктор юридических наук Игорь Рогов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, Казахстан за последние десятилетия сформировал серьезную законодательную базу в сфере арбитража. Страна присоединилась к Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений еще в 1995 году, в 2004 году были приняты законы «О третейских судах» и «О международном арбитраже», а в 2016 году эти направления объединили в едином Законе «Об арбитраже».

Однако наличие правовой базы само по себе не решает всех проблем.

«Можно провести самое профессиональное арбитражное разбирательство, вынести юридически безупречное решение, но если затем начинаются многолетние споры о том, признавать это решение или не признавать, выдавать исполнительный лист или не выдавать, то эффективность самого института арбитража серьезно снижается», – сказал Рогов.

По его оценке, сегодня наиболее важными остаются два вопроса – признание арбитражных решений и их фактическое исполнение.

«Я бы сказал несколько парадоксальную вещь: главный результат арбитража – это не решение как документ. Главный результат – исполненное решение», – подчеркнул он.

Отдельно Рогов остановился на основании для отказа в признании и исполнении решения из-за противоречия публичному порядку Казахстана.

По его словам, этот механизм необходим для защиты фундаментальных основ национальной правовой системы, однако применять его следует осторожно.

«Понятие публичного порядка необходимо для защиты фундаментальных основ национальной правовой системы. Но оно не должно превращаться в возможность для суда фактически пересматривать арбитражное решение по существу», – отметил профессор.

Он также рассказал о готовящихся изменениях в законодательство об арбитраже. По словам Рогова, обсуждается усиление роли Арбитражной палаты Казахстана, создание единого реестра арбитров и постоянно действующих арбитражей, введение программ подготовки арбитров, требований к профессиональной этике и раскрытию конфликтов интересов.

«Будущее арбитража определяется не только количеством арбитражных учреждений. Оно определяется прежде всего качеством людей, которые осуществляют арбитраж, качеством процедур и доверием к принимаемым решениям», – заявил Рогов.

Еще одним важным направлением он назвал международную совместимость казахстанского арбитража. По его словам, с учетом интеграции экономики в международные рынки система разрешения коммерческих споров должна быть понятной и предсказуемой не только для казахстанского бизнеса, но и для иностранных инвесторов.

Рогов считает, что профессиональный и независимый арбитраж, предсказуемый судебный контроль и эффективное исполнение решений способны усилить позиции Казахстана как регионального центра разрешения коммерческих споров.

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