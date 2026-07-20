Казахстан наращивает выпуск сыра и творога: производство увеличилось почти на треть
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В Казахстане выросло производство сыра и творога на 28%.
По информации Бюро национальной статистики, за первые пять месяцев 2026 года в стране произвели 25,7 тысячи тонн сыра и творога. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в профильном ведомстве.
Рост производства составил 5,6 тысячи тонн. Одновременно отечественные производители увеличивают экспорт. С января по май за рубеж было поставлено около 900 тонн сыра и творога.
Основными покупателями казахстанской продукции остаются Россия, Кыргызстан и Армения. При этом расширяется и география экспорта: увеличились поставки в Узбекистан и Монголию, а также впервые продукция вышла на рынки Азербайджана и Республики Корея.
На фоне роста собственного производства Казахстан сократил импорт сыра и творога. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объемы зарубежных поставок снизились на 9,2%.
Растет и внутренний спрос. За январь-май текущего года в стране реализовали 41,4 тысячи тонн сыра и творога, что на 11,2% больше, чем годом ранее.
По данным на июнь 2026 года, средняя розничная цена творога в Казахстане составила 2 457 тенге за килограмм. Самый дешевый творог продается в Петропавловске – в среднем по 1 661 тенге за килограмм, а самый дорогой – в Жезказгане, где его средняя стоимость достигает 3 060 тенге за килограмм.
Ранее сообщалось, что в Казахстане резко нарастили производство кумыса.
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