Казахстан нарастит энергомощности на 845 МВт в 2027 году

В Казахстане в 2027 году планируется ввод 845 МВт новых генерирующих мощностей.

Реализация проектов направлена на обеспечение надежного энергоснабжения, увеличение внутренней генерации и формирование необходимого резерва электроэнергии.

В частности, в следующем году предусмотрен ввод пяти газотурбинных установок на Жамбылской ГРЭС общей мощностью 210 МВт. Также планируется запуск парогазовой установки на ТОО «МАЭК» мощностью 160 МВт.

Кроме того, будет реализован первый этап проекта ТОО «Баскуат Энергопром», предусматривающий установку пяти газопоршневых агрегатов общей мощностью 34,7 МВт. На ТОО «Kazakhmys Energy» планируется ввод парогазовой установки мощностью 70 МВт.

Какие проекты ВИЭ запустят

В 2027 году планируется реализовать проекты возобновляемой энергетики общей мощностью 570 МВт.

В их числе – солнечная электростанция в Алматинской области мощностью 100 МВт, три СЭС в Кызылординской области общей мощностью 70 МВт, две ВЭС в Актюбинской области по 100 МВт каждая, а также ветровые станции в Кызылординской и Туркестанской областях.

Кроме того, две ВЭС общей мощностью 100 МВт появятся в области Абай.

Хватит ли стране электроэнергии

Ожидается, что ввод новых объектов позволит уже в первом квартале 2027 года полностью покрыть потребности страны в электроэнергии. К концу года прогнозируется формирование профицита порядка 1,3 млрд кВт·ч.

Что введут уже в 2026 году

В 2026 году в Казахстане ожидается ввод около 2,6 ГВт новых энергомощностей. В частности, планируется запуск четырех газовых электростанций, расширение двух действующих электростанций, а также ввод 10 новых объектов возобновляемой энергетики.

Реализация проектов в 2026-2027 годах должна увеличить объем доступной генерации, укрепить энергетическую устойчивость страны и создать дополнительный резерв электроэнергии.