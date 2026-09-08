С 15 по 17 октября в Астане впервые пройдет этап Кубка мира по плаванию – World Aquatics Swimming World Cup Astana 2026. Столичный этап станет заключительным в серии Silk Road Tour.

Как пройдет турнир

В этом году World Aquatics объединила три города Евразии – Баку, Ташкент и Астану – в единую серию Кубка мира под названием Silk Road Tour.

Название серии связано с историческим Шелковым путем, который на протяжении веков соединял Европу и Восточную Азию.

Первый этап пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй – в Ташкенте с 8 по 10 октября. Завершится серия в Астане 15–17 октября.

Кто выйдет на старт

В столицу Казахстана приедут ведущие пловцы мира. Среди участников ожидаются олимпийские чемпионы и призеры, медалисты чемпионатов мира, а также действующие рекордсмены мира.

На этапе в Астане спортсмены разыграют медали в 34 индивидуальных дисциплинах – по 17 у мужчин и женщин.

Кроме того, в программу войдут мужские, женские и смешанные эстафеты.

Каков призовой фонд

Всего в трех этапах Silk Road Tour ожидается участие более 750 спортсменов из более чем 50 стран.

Общий призовой фонд серии составит 1,2 млн долларов США. Эта сумма не включает дополнительные бонусы за установление мировых рекордов и другие достижения.

Почему турнир важен

Этапы Кубка мира World Aquatics входят в число официальных квалификационных соревнований к крупнейшим международным стартам.

Для участников Silk Road Tour также станет важным этапом подготовки к чемпионату мира по плаванию на короткой воде в формате 25-метрового бассейна, который пройдет в декабре в Пекине.

Таким образом, впервые принимающая этап Кубка мира Астана станет финальной точкой международной серии Silk Road Tour в 2026 году.

Ранее чемпионат по пожарно-спасательному спорту завершился в Жезказгане.

В течение четырёх соревновательных дней спортсмены со всех регионов страны состязались в четырёх дисциплинах: подъём по штурмовой лестнице; преодолении 100-метровой полосы с препятствиями; ⁠пожарная эстафета 4×100 метров и боевое развёртывание.

Соревнования стали проверкой скорости, физической подготовки, профессионального мастерства и командного взаимодействия спортсменов.

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