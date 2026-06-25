Соединенные Штаты Америки направят в Венесуэлу поисково-спасательные группы, медицинские грузы и гуманитарную помощь после мощных землетрясений, произошедших 24 июня. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по иностранной помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин.

По его словам, Вашингтон сотрудничает с партнёрами во временном правительстве Венесуэлы и намерен оказать поддержку в первые дни после стихийного бедствия.

Посольство США в Каракасе заявило, что внимательно следит за развитием ситуации. Американский дипломатический персонал находится на связи.

О готовности помочь Венесуэле также заявили другие страны. Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что предложил направить в страну 300 спасателей и медицинских работников, а также около 50 тонн оборудования, медикаментов и предметов первой необходимости. Чили также выразила готовность предоставить гуманитарную и спасательную помощь.

Сообщается, что поддержку Венесуэле предложили Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Барбадос, Кюрасао, Колумбия, Великобритания, Бразилия и ООН.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала граждан к единству и взаимопомощи, а Хуан Гуайдо выразил надежду на скорейшее оказание помощи всем пострадавшим.

Напомним, 24 июня у берегов Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране зафиксированы разрушения зданий, а власти назвали ситуацию очень серьёзной.

После стихийного бедствия в Венесуэле был введён режим чрезвычайного положения. Также временно закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара, приостановлена работа метро и железнодорожного сообщения, отменены занятия в учебных заведениях.

Ранее землетрясение с 55 жертвами было на Филиппинах.

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