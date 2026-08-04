Казахстан перевел в цифру 4,8 млн геологических архивных материалов
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В Казахстане завершили оцифровку приоритетной первичной геологической информации. В электронный формат перевели 4 818 836 единиц архивных материалов, выполнив весь запланированный объем, сообщили в Комитете геологии.
Десятилетиями сведения о недрах страны хранились на бумаге. В фондах накапливались отчеты геологов, карты местности, схемы, чертежи и результаты полевых исследований.
Эти материалы служат основой для поиска месторождений, изучения запасов полезных ископаемых и принятия решений по дальнейшей разведке участков.
Миллионы страниц покинули бумажные архивы
В цифровой массив вошли 4 304 239 листов документов и 355 тысяч графических материалов. Речь идет о картах, схемах и чертежах, часть которых десятки лет существовала лишь в бумажном виде.
Теперь сведения можно находить и обрабатывать быстрее. Электронное хранение снижает риск повреждения или полной утраты архивов.
Доступ к геологическим данным влияет и на скорость запуска новых проектов. Инвесторы смогут быстрее изучать перспективные участки и принимать решения о проведении разведочных работ.
Следующий этап связан с искусственным интеллектом
После завершения оцифровки Комитет геологии планирует перейти к автоматическому распознаванию текстов и анализу крупных массивов данных.
Технологии искусственного интеллекта должны помочь искать сведения в отчетах, сопоставлять материалы из разных источников и находить связи между геологическими данными.
Позже цифровой архив подключат к Единой платформе недропользователей. Инвесторы, специалисты и компании смогут получать структурированную информацию через единый электронный сервис.
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