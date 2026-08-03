В Казахстане появился новый цифровой портал для рынка электроэнергии
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АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (KOREM) представило обновленный интернет-ресурс с цифровым аналитическим порталом для участников рынка электроэнергии Казахстана, передает BAQ.KZ.
Для кого новая платформа
Новая платформа объединяет интерактивную аналитику, статистические данные и инструменты мониторинга деятельности компании. Портал предназначен для участников рынка, государственных органов и экспертного сообщества.
Одним из ключевых элементов ресурса стал Информационный портал KOREM, который предоставляет доступ к аналитическим данным по оказываемым услугам и позволяет в режиме онлайн отслеживать показатели рынка электроэнергии.
Запуск платформы стал частью Стратегии развития KOREM на 2025–2035 годы, предусматривающей цифровизацию процессов, внедрение инновационных решений и совершенствование взаимодействия с участниками рынка.
Что позволяет новый портал
Главным инструментом системы стал аналитический дашборд централизованных торгов электроэнергией. Он содержит данные начиная с 1 июля 2023 года.
С помощью панели пользователи могут:
- анализировать динамику спроса и предложения;
- отслеживать объемы заключенных сделок;
- наблюдать за изменением средневзвешенных цен;
- оценивать торговую активность участников рынка;
- сравнивать показатели за разные периоды;
- получать информацию о купле-продаже дисбалансов, их стоимости и видах;
- анализировать данные по зонам балансирования и операциям с сопредельными государствами;
- просматривать почасовые объемы балансирующей электрической энергии.
Интеллектуальный чат-бот
Новый интернет-ресурс также оснащен интеллектуальным чат-ботом, который помогает пользователям быстрее находить необходимую информацию и ориентироваться в цифровых сервисах платформы.
В дальнейшем KOREM планирует расширить возможности портала за счет внедрения технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что ИИ позволит эффективнее обрабатывать большие массивы данных, выявлять рыночные тенденции и улучшить работу пользователей с аналитической информацией.
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