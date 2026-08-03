В Казахстане появился новый цифровой портал для рынка электроэнергии

АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (KOREM) представило обновленный интернет-ресурс с цифровым аналитическим порталом для участников рынка электроэнергии Казахстана, передает BAQ.KZ.

Для кого новая платформа

Новая платформа объединяет интерактивную аналитику, статистические данные и инструменты мониторинга деятельности компании. Портал предназначен для участников рынка, государственных органов и экспертного сообщества.

Одним из ключевых элементов ресурса стал Информационный портал KOREM, который предоставляет доступ к аналитическим данным по оказываемым услугам и позволяет в режиме онлайн отслеживать показатели рынка электроэнергии.

Запуск платформы стал частью Стратегии развития KOREM на 2025–2035 годы, предусматривающей цифровизацию процессов, внедрение инновационных решений и совершенствование взаимодействия с участниками рынка.

Что позволяет новый портал

Главным инструментом системы стал аналитический дашборд централизованных торгов электроэнергией. Он содержит данные начиная с 1 июля 2023 года.

С помощью панели пользователи могут:

анализировать динамику спроса и предложения;

отслеживать объемы заключенных сделок;

наблюдать за изменением средневзвешенных цен;

оценивать торговую активность участников рынка;

сравнивать показатели за разные периоды;

получать информацию о купле-продаже дисбалансов, их стоимости и видах;

анализировать данные по зонам балансирования и операциям с сопредельными государствами;

просматривать почасовые объемы балансирующей электрической энергии.

Интеллектуальный чат-бот

Новый интернет-ресурс также оснащен интеллектуальным чат-ботом, который помогает пользователям быстрее находить необходимую информацию и ориентироваться в цифровых сервисах платформы.

В дальнейшем KOREM планирует расширить возможности портала за счет внедрения технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что ИИ позволит эффективнее обрабатывать большие массивы данных, выявлять рыночные тенденции и улучшить работу пользователей с аналитической информацией.

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