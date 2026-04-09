Казахстан планирует ввести около 26 ГВт новых генерирующих мощностей и увеличить долю возобновляемой энергии до 50% к 2050 году, что позволит перейти к профициту электроэнергии. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в стране реализуется масштабная программа по вводу новых генерирующих мощностей.

«Мы объявили о проектах примерно на 26 ГВт. Отдельно реализуется нацпроект по угольной генерации на 7,8 ГВт», - отметил он.

Жаркешов подчеркнул, что энергетическая политика страны остается многовекторной и предусматривает развитие разных источников энергии.

«Мы вводим мощности не только по ВИЭ, но и на газе, на угле. Рассматриваются и другие источники», - сказал вице-министр.

В этой связи, по его словам, в будущем дефицита электроэнергии не ожидается.

«Мы переходим к профицитной модели. Никакого дефицита не будет», - добавил он.

Вместе с тем Казахстан намерен существенно увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе. По словам Жаркешова, на сегодняшний день доля ВИЭ составляет около 7%.

«К 2030 году планируется довести этот показатель до 15%, а к 2050 году - до 50%», - сообщил он.

При этом развитие «зеленой» энергетики будет происходить параллельно с традиционной генерацией.

«У нас идет активная декарбонизация, но при этом сохраняется прагматичный подход - используются разные источники энергии», - отметил вице-министр.

Читай также:

