Казахстан делает ставку на уголь и ВИЭ одновременно
Казахстан рассчитывает выйти на профицит электроэнергии и увеличить долю ВИЭ до 50% к 2050 году.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан планирует ввести около 26 ГВт новых генерирующих мощностей и увеличить долю возобновляемой энергии до 50% к 2050 году, что позволит перейти к профициту электроэнергии. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в стране реализуется масштабная программа по вводу новых генерирующих мощностей.
«Мы объявили о проектах примерно на 26 ГВт. Отдельно реализуется нацпроект по угольной генерации на 7,8 ГВт», - отметил он.
Жаркешов подчеркнул, что энергетическая политика страны остается многовекторной и предусматривает развитие разных источников энергии.
«Мы вводим мощности не только по ВИЭ, но и на газе, на угле. Рассматриваются и другие источники», - сказал вице-министр.
В этой связи, по его словам, в будущем дефицита электроэнергии не ожидается.
«Мы переходим к профицитной модели. Никакого дефицита не будет», - добавил он.
Вместе с тем Казахстан намерен существенно увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе. По словам Жаркешова, на сегодняшний день доля ВИЭ составляет около 7%.
«К 2030 году планируется довести этот показатель до 15%, а к 2050 году - до 50%», - сообщил он.
При этом развитие «зеленой» энергетики будет происходить параллельно с традиционной генерацией.
«У нас идет активная декарбонизация, но при этом сохраняется прагматичный подход - используются разные источники энергии», - отметил вице-министр.
Читай также:
Война США с Ираном усилила интерес к зеленой энергетике
Изношенные ТЭЦ и срывы сроков: Токаев обозначил главные проблемы энергетики
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Что бесплатно для детей в Казахстане в 2026: полный список льгот и как их оформить
- Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается