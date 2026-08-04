Казахстан первым в Центральной Азии открыл центр протонной терапии. За три года в стране ввели в эксплуатацию 14 современных линейных ускорителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Современную лучевую терапию ежегодно получают около 15 тысяч пациентов. Охват этим видом лечения достиг 65%, сроки ожидания значительно сократились.

Большинство пациентов теперь проходят лечение в своем регионе, без поездок в другие области.

До конца 2027 года в Казахстане установят еще шесть линейных ускорителей. В Минздраве ожидают, что к 2027 году Казахстан достигнет рекомендуемого Международным агентством по атомной энергии уровня обеспеченности линейными ускорителями

Центры диагностики открывают в регионах

Новые центры позитронно-эмиссионной томографии уже работают в Актау и Кызылорде. Строительство подобных объектов продолжается в Караганде, Усть-Каменогорске, Актобе и Шымкенте.

Во всех регионах открыты экспертные эндоскопические центры. До 2029 года в стране планируют построить еще пять современных онкологических центров.

Читай также:

Минздрав ответил на вопросы о доступности томотерапии

Минздрав вводит цифровой контроль для пациентов с подозрением на рак