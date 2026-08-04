Казахстан первым в Центральной Азии открыл центр протонной терапии
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Казахстан первым в Центральной Азии открыл центр протонной терапии. За три года в стране ввели в эксплуатацию 14 современных линейных ускорителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Современную лучевую терапию ежегодно получают около 15 тысяч пациентов. Охват этим видом лечения достиг 65%, сроки ожидания значительно сократились.
Большинство пациентов теперь проходят лечение в своем регионе, без поездок в другие области.
До конца 2027 года в Казахстане установят еще шесть линейных ускорителей. В Минздраве ожидают, что к 2027 году Казахстан достигнет рекомендуемого Международным агентством по атомной энергии уровня обеспеченности линейными ускорителями
Центры диагностики открывают в регионах
Новые центры позитронно-эмиссионной томографии уже работают в Актау и Кызылорде. Строительство подобных объектов продолжается в Караганде, Усть-Каменогорске, Актобе и Шымкенте.
Во всех регионах открыты экспертные эндоскопические центры. До 2029 года в стране планируют построить еще пять современных онкологических центров.
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