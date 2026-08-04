Минздрав ответил на вопросы о доступности томотерапии

Министерство здравоохранения Казахстана выступило с разъяснением о доступности томотерапии, метода лучевого лечения онкологических заболеваний. Тему неоднократно поднимали в социальных сетях и средствах массовой информации, передает BAQ.KZ.

В министерстве пояснили, что томотерапия является одним из методов дистанционной лучевой терапии, а не отдельным видом лечения. Большинство задач, которые прежде решали томотерапевтические аппараты, сейчас выполняют линейные ускорители последнего поколения.

Решение о методе принимает врачебная команда. Опирается она не на название оборудования, а на международные клинические рекомендации, локализацию опухоли, стадию заболевания и индивидуальные особенности пациента.

Томотерапия никуда не исчезла. Изменились технологии и возможности оборудования. Современные линейные ускорители позволяют проводить практически весь спектр высокоточной лучевой терапии, а по ряду клинических задач обладают даже более широкими возможностями, - заявил Виктор Ким, руководитель Центра радиационной онкологии КазНИИ онкологии и радиологии.

Институт входит в систему государственного здравоохранения.

Для пациента главное не название аппарата, а правильно выбранная тактика лечения, качественное планирование и профессионализм команды специалистов, - подчеркнул Виктор Ким.

Современные линейные ускорители, по данным министерства, установлены практически во всех регионах страны. По два аппарата работают в Караганде и Семее, четыре стоят в Научном онкологическом центре в Астане и еще два в городском онкоцентре столицы.

За последние два года показатель охвата онкологических пациентов лучевой терапией приблизился к 60%. В ведомстве отмечают, что это почти на уровне развитых европейских стран.

Лечение, включая детей, предоставляется бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

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