Казахстан планирует открыть 11 новых международных авиамаршрутов

В 2026 году Казахстан планирует открыть или возобновить еще 11 международных авиамаршрутов. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы Минтранспорта, казахстанские и зарубежные авиакомпании продолжают расширять международную маршрутную сеть.

В 2026 году уже открыты четыре новых направления: Алматы–Шанхай, Астана–Ереван, Атырау–Ташкент и Актау–Ереван.

"Отечественные и зарубежные авиакомпании расширяют международные направления Казахстана. В 2026 году продолжается открытие новых международных маршрутов. Уже запущены четыре новых рейса: Алматы–Шанхай, Астана–Ереван, Атырау–Ташкент и Актау–Ереван", - сообщил министр.

По данным Минтранспорта, среди планируемых маршрутов - Астана – Улан-Батор, Астана – Гуанчжоу, Астана – Ларнака, Астана – Иссык-Куль, Алматы – Ларнака, Алматы – Кашгар, Алматы – Токио, Ханой – Алматы – Прага, Алматы – Измир, Алматы – Варшава и Костанай – Ташкент.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта предлагает внести изменения в законодательство для поддержки внутренних авиаперевозок. В частности, речь идет об отмене НДС для регулярных рейсов и расширении возможностей регионов по субсидированию маршрутов. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства заявил, что внутренние авиарейсы имеют важное значение для связи регионов Казахстана.

В 2026 году на поддержку 24 социально значимых авиамаршрутов предусмотрено 6,4 млрд тенге. По его словам, развитие туристических направлений также может дать дополнительный импульс региональным маршрутам. Для дальнейшего развития внутренних перевозок Минтранс предлагает изменить законодательство.

Читай также: Прямой рейс Алматы – Пусан станет доступен в мае