Казахстан построит крупнейший ИИ-кластер региона: подписаны соглашения на $10 млрд

Казахстан продолжает активно развивать направление искусственного интеллекта и цифровых технологий. По итогам встречи Премьер-министра Олжаса Бектенова с представителями компаний Firebird и NVIDIA стороны подписали соглашения о сотрудничестве на общую сумму 10 млрд долларов. Одним из главных проектов станет создание "Долины ЦОДов" в Экибастузе, передает BAQ.kz со ссылкой на primeminister.kz.

На встрече обсуждались вопросы развития национальной инфраструктуры для искусственного интеллекта, строительства современных дата-центров и создания мощностей для высокопроизводительных вычислений.

"Главой государства 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, на этой неделе принята Общенациональная стратегия цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта Digital Qazaqstan. Одним из ключевых цифровых проектов является "Долина центров обработки данных" в городе Экибастуз. Наша цель – создать площадку для размещения глобальной цифровой инфраструктуры", – отметил глава Правительства.

Почему выбрали Экибастуз

Экибастуз рассматривается как площадка для создания крупного цифрового кластера благодаря своей энергетической базе и возможностям для дальнейшего расширения.

По словам Премьер-министра, уже сейчас проект может обеспечить около 300 мегаватт мощности, а в перспективе этот показатель планируется увеличить до одного гигаватта. Для крупных международных IT-компаний наличие доступной и стабильной электроэнергии является одним из главных условий при размещении дата-центров и вычислительных комплексов.

Проект предусматривает создание масштабного вычислительного центра, который будет работать на базе 100 тысяч современных графических процессоров NVIDIA, включая новейшие решения GB300 и Vera Rubin.

Заместитель Премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев считает, что проект станет важным шагом для формирования новой цифровой экономики страны.

"Инвестиции в размере 10 млрд долларов позволят создать в стране масштабный вычислительный кластер на базе 100 тысяч новейших GPU-чипов. По нашим оценкам, реализация проекта обеспечит не менее 3 млрд долларов экспортной выручки ежегодно, создаст новые рабочие места, привлечет глобальные технологические компании и укрепит позиции Казахстана как одного из ключевых цифровых хабов Евразии", – сказал он.

Что говорят инвесторы

Генеральный директор и сооснователь Firebird Размик Овакимян отметил, что Казахстан обладает всеми необходимыми условиями для развития современной цифровой инфраструктуры и технологий искусственного интеллекта.

"Когда мы впервые посетили Казахстан, нам стало очень быстро понятно, что амбиции страны, ноу-хау и талант здесь – мирового класса. Мы очень рады привнести сюда набор программных инструментов США и сотрудничать с Казахстаном, как с частным, так и с государственным сектором, чтобы запустить это. Запуск в 2027 году сделает Казахстан одной из десяти ведущих стран в мире, обладающих подобными технологиями такого масштаба. Совместная работа, чтобы еще больше увеличить этот потенциал, стать лидерами в регионе – это будет очень захватывающе. У нас потрясающая команда, невероятная возможность, и мы рады партнерству с Правительством Казахстана, с Nvidia, Dell – нашими партнерами в США", - сказал Овакимян.

По его словам, инвесторы с большим нетерпением ждут старта первой фазы и очень быстрого расширения до второй фазы.

"Что касается экономического воздействия: объем проекта составляет $5 млрд для первых 100–125 МВт. Каждый дополнительный блок в 5 млрд может генерировать до $10 млрд доходов өө в зависимости от используемого стека. Это двухфазный проект и выход на 250 МВт, к которому мы стремимся, может стать инвестицией в $10 млрд в страну. Это фактически увеличивает размер пирога благодаря мультипликативному эффекту: создаются новые рабочие места, появляются новые компании в технологическом стеке. Мы с большим нетерпением ждем старта первой фазы и очень быстрого расширения до второй фазы уже в 2027 году – примерно до проекта на $10 млрд с прямым влиянием на ВВП", – подчеркнул Овакимян.

Что думают в NVIDIA

По мнению вице-президента NVIDIA Рева Лебаредяна, Казахстан имеет хорошие шансы стать полноценным участником мировой экосистемы искусственного интеллекта – от создания инфраструктуры до разработки прикладных решений для различных отраслей.

"Для развития искусственного интеллекта нужно то, что мы называем "пятислойный торт". Генеральный директор NVIDIA Дженсен Ван описывает этот пятислойный торт следующим образом: первый слой, фундамент – это энергия. Второй слой – чипы. Это то, что производит NVIDIA. Третий слой сверху – инфраструктура. Следующий слой – ИИ-модели. Именно это большинство людей и считает ИИ: ChatGPT, облачные сервисы и все остальные ИИ, с которыми мы взаимодействуем на этом уровне. Здесь мы берем все технологии нижних слоев и превращаем их в приложения для разных отраслей и областей, чтобы они приносили реальную пользу и ценность", - передает BAQ.kz.

Рев Лебаредян обратил внимание на то, что развитие искусственного интеллекта невозможно без надежной энергетической базы.

"Казахстан обладает энергией. Поскольку у вас ее в изобилии и вы можете производить еще больше, вы – отличное место для старта. На самом деле Казахстан может участвовать на каждом уровне этого пятислойного торта. Судя по тому, что я видел, читал и вижу сейчас, находясь здесь, дух и воля Казахстана направлены на движение вперед и на использование тех благ, которыми обладает страна – как природных ресурсов, так и человеческих – чтобы войти в новую эпоху ИИ. Это очень вдохновляет, и для меня большая честь находиться здесь", – заявил он.

По итогам переговоров стороны подписали два основных соглашения.

Первое касается стратегического сотрудничества между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией Firebird. Документ предусматривает развитие национальной AI-экосистемы и создание Firebird Labs Kazakhstan на базе Alem.ai.

Второе соглашение определяет условия взаимодействия между ТОО "КТ-ТЕЛЕКОМ" и Firebird при реализации проекта "Долина ЦОДов".

"Долина ЦОДов"

В Правительстве рассчитывают, что "Долина ЦОДов" поможет создать один из крупнейших цифровых кластеров Евразии и усилит позиции Казахстана на мировом рынке технологий искусственного интеллекта.

Центр обработки данных – это совместный казахстанско-американский проект, нацеленный на создание IT-хаба мирового класса с использованием высокопроизводительных серверов на базе графических процессоров компании Nvidia. Председатель Правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин сказал, что строительство объекта будет полностью обеспечено казахстанской стороной, в то время как американская компания Firebird берет на себя обязательства по поставке дорогостоящего серверного оборудования и привлечению крупнейших глобальных IT-игроков.

Проект будет реализован в две фазы: первая очередь предполагает использование 109 МВт энергии, вторая – 136 МВт. Общая площадь IT-инфраструктуры сопоставима с размером нескольких стадионов.

"По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева мы создаем в Экибастузе дата-центр глобального уровня. По сути, Казахстан превращает экибастузский уголь в экспортную цифровую выручку. Энергия, генерируемая из угля, трансформируется в высокотехнологичный экспортоориентированный сервис, который будет продаваться по всему миру крупнейшим иностранным компаниям. Это совместный бизнес, где наши партнеры из Firebird уже имеют гарантированные контракты на обслуживание с мировыми игроками, что обеспечит приток валютной выручки в страну", – подчеркнул Багдат Мусин.

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