Казахстан стал лидером СНГ по индексу человеческого развития — рейтинг ООН

Казахстан занял 60-е место среди 193 стран и территорий в рейтинге Индекса человеческого развития (HDI), подготовленном Программой развития ООН (ПРООН). Страна сохранила статус государства с очень высоким уровнем человеческого развития.

Как сообщает ranking.kz, индекс Казахстана составил 0,837, что является лучшим показателем среди стран СНГ и Центральной Азии.

Среди стран СНГ и Центральной Азии Казахстан показал лучший результат. Следом расположились:

Россия – 64-е место (0,832);

– 64-е место (0,832); Беларусь – 65-е место (0,824);

– 65-е место (0,824); Армения – 69-е место (0,811).

В группу стран с высоким уровнем человеческого развития также вошли Азербайджан (0,789), Молдова (0,785), Украина (0,779), Туркменистан (0,764), Узбекистан (0,740) и Кыргызстан (0,720). Таджикистан занял 128-е место с индексом 0,691 и остался единственным государством региона со средним уровнем человеческого развития.

Кто возглавил мировой рейтинг

Лидером мирового рейтинга вновь стала Исландия. В первую десятку также вошли:

Исландия; Норвегия; Швейцария; Дания; Германия; Швеция; Австралия; Гонконг (Китай); Нидерланды; Бельгия.

Как рассчитывают индекс

Индекс человеческого развития (HDI) – один из ключевых международных показателей, который ежегодно рассчитывает Программа развития ООН.

При составлении рейтинга учитываются три основных критерия:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

уровень образования, включая ожидаемую и среднюю продолжительность обучения;

валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности.

Значение индекса варьируется от 0 до 1. Страны с показателем 0,800 и выше относятся к категории с очень высоким уровнем человеческого развития.

По данным ПРООН, средний мировой показатель в 2023 году составил 0,756, тогда как Казахстан набрал 0,837, превысив как среднемировой уровень, так и средний показатель по региону Европы и Центральной Азии.

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