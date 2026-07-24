Казахстан стал лидером СНГ по индексу человеческого развития — рейтинг ООН
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Казахстан занял 60-е место среди 193 стран и территорий в рейтинге Индекса человеческого развития (HDI), подготовленном Программой развития ООН (ПРООН). Страна сохранила статус государства с очень высоким уровнем человеческого развития.
Как сообщает ranking.kz, индекс Казахстана составил 0,837, что является лучшим показателем среди стран СНГ и Центральной Азии.
Среди стран СНГ и Центральной Азии Казахстан показал лучший результат. Следом расположились:
- Россия – 64-е место (0,832);
- Беларусь – 65-е место (0,824);
- Армения – 69-е место (0,811).
В группу стран с высоким уровнем человеческого развития также вошли Азербайджан (0,789), Молдова (0,785), Украина (0,779), Туркменистан (0,764), Узбекистан (0,740) и Кыргызстан (0,720). Таджикистан занял 128-е место с индексом 0,691 и остался единственным государством региона со средним уровнем человеческого развития.
Кто возглавил мировой рейтинг
Лидером мирового рейтинга вновь стала Исландия. В первую десятку также вошли:
- Исландия;
- Норвегия;
- Швейцария;
- Дания;
- Германия;
- Швеция;
- Австралия;
- Гонконг (Китай);
- Нидерланды;
- Бельгия.
Как рассчитывают индекс
Индекс человеческого развития (HDI) – один из ключевых международных показателей, который ежегодно рассчитывает Программа развития ООН.
При составлении рейтинга учитываются три основных критерия:
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- уровень образования, включая ожидаемую и среднюю продолжительность обучения;
- валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности.
Значение индекса варьируется от 0 до 1. Страны с показателем 0,800 и выше относятся к категории с очень высоким уровнем человеческого развития.
По данным ПРООН, средний мировой показатель в 2023 году составил 0,756, тогда как Казахстан набрал 0,837, превысив как среднемировой уровень, так и средний показатель по региону Европы и Центральной Азии.
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