Казахстан стал на шаг ближе к прямым рейсам в США

Представители авиационных властей Казахстана, а также специалисты аэропортов Астаны и Алматы прошли обучение по международным стандартам безопасности грузовых авиаперевозок в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, передает BAQ.kz.

Казахстанская делегация приняла участие в программе International Air Cargo Interdiction Training (IACIT), которую проводит Служба таможенного и пограничного контроля США при поддержке программы Export Control and Related Border Security (EXBS).

Во время подготовки специалисты ознакомились с современными методами анализа рисков при перевозке грузов воздушным транспортом, организацией досмотра самолетов и грузов, использованием технических средств контроля, а также работой кинологических подразделений.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию между авиационными службами и таможенными органами, а также применению риск-ориентированного подхода для обеспечения безопасности международных грузовых перевозок.

Полученные знания и практический опыт планируется использовать для дальнейшего совершенствования системы авиационной безопасности в Казахстане и внедрения международных стандартов в работу отечественных аэропортов.

"Участие в программе имеет важное значение в контексте подготовки к открытию прямого воздушного сообщения между Казахстаном и США, а также развития сотрудничества с американскими партнёрами в области авиационной безопасности. Полученный опыт будет использован для дальнейшего совершенствования мер авиационной безопасности и внедрения передовых международных практик в деятельность отечественных авиационных организаций", – говорится в сообщении.