Казахстан стал на шаг ближе к прямым рейсам в США

Сотрудники авиационных властей и аэропортов Астаны и Алматы изучили американские методы досмотра грузов, анализа рисков и противодействия незаконным перевозкам

Сегодня 2026, 11:27
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Министерство транспорта Сегодня 2026, 11:27
Сегодня 2026, 11:27
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Фото: Министерство транспорта

Представители авиационных властей Казахстана, а также специалисты аэропортов Астаны и Алматы прошли обучение по международным стандартам безопасности грузовых авиаперевозок в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, передает BAQ.kz.

Казахстанская делегация приняла участие в программе International Air Cargo Interdiction Training (IACIT), которую проводит Служба таможенного и пограничного контроля США при поддержке программы Export Control and Related Border Security (EXBS).

Во время подготовки специалисты ознакомились с современными методами анализа рисков при перевозке грузов воздушным транспортом, организацией досмотра самолетов и грузов, использованием технических средств контроля, а также работой кинологических подразделений.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию между авиационными службами и таможенными органами, а также применению риск-ориентированного подхода для обеспечения безопасности международных грузовых перевозок.

Полученные знания и практический опыт планируется использовать для дальнейшего совершенствования системы авиационной безопасности в Казахстане и внедрения международных стандартов в работу отечественных аэропортов.

"Участие в программе имеет важное значение в контексте подготовки к открытию прямого воздушного сообщения между Казахстаном и США, а также развития сотрудничества с американскими партнёрами в области авиационной безопасности. Полученный опыт будет использован для дальнейшего совершенствования мер авиационной безопасности и внедрения передовых международных практик в деятельность отечественных авиационных организаций", – говорится в сообщении.

Обучение было организовано Министерством транспорта Казахстана совместно с Посольством США в Астане в рамках программы экспортного контроля и безопасности границ.

Напомним, Казахстан планирует открыть прямые рейсы в США во втором квартале 2027 года и рассчитывает получить статус FAA Category 1 в ноябре 2026 года. Этот статус необходим для запуска прямых рейсов в США. Как ранее сообщил глава Авиационной администрации Казахстана Дэниел Майкл, после технической оценки FAA, проведенной в 2024 году, страна продолжает устранять выявленные замечания и готовится к новой проверке американских авиационных властей, которая ожидается в сентябре 2026 года.

"Для нас главная цель - получить статус FAA Category 1 в ноябре 2026 года", - заявил Дэниел Майкл.

По его словам, для этого необходимо поддерживать высокий уровень надзора за безопасностью полетов, повышать квалификацию инспекторов и продолжать внедрение международных стандартов в гражданской авиации.

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