Казахстан стал на шаг ближе к прямым рейсам в США
Сотрудники авиационных властей и аэропортов Астаны и Алматы изучили американские методы досмотра грузов, анализа рисков и противодействия незаконным перевозкам
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Представители авиационных властей Казахстана, а также специалисты аэропортов Астаны и Алматы прошли обучение по международным стандартам безопасности грузовых авиаперевозок в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, передает BAQ.kz.
Казахстанская делегация приняла участие в программе International Air Cargo Interdiction Training (IACIT), которую проводит Служба таможенного и пограничного контроля США при поддержке программы Export Control and Related Border Security (EXBS).
Во время подготовки специалисты ознакомились с современными методами анализа рисков при перевозке грузов воздушным транспортом, организацией досмотра самолетов и грузов, использованием технических средств контроля, а также работой кинологических подразделений.
Отдельное внимание было уделено взаимодействию между авиационными службами и таможенными органами, а также применению риск-ориентированного подхода для обеспечения безопасности международных грузовых перевозок.
Полученные знания и практический опыт планируется использовать для дальнейшего совершенствования системы авиационной безопасности в Казахстане и внедрения международных стандартов в работу отечественных аэропортов.
"Участие в программе имеет важное значение в контексте подготовки к открытию прямого воздушного сообщения между Казахстаном и США, а также развития сотрудничества с американскими партнёрами в области авиационной безопасности. Полученный опыт будет использован для дальнейшего совершенствования мер авиационной безопасности и внедрения передовых международных практик в деятельность отечественных авиационных организаций", – говорится в сообщении.
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