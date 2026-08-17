За январь–июль 2026 года по сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» перевезли 184,4 млн тонн грузов. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает КТЖ.

Заметнее всего выросли экспортные перевозки. За семь месяцев за пределы страны отправлено 53,4 млн тонн грузов – на 6,5% больше, чем годом ранее. Внутри Казахстана перевезено 97,2 млн тонн.

Экспорт зерна продолжает расти

Одну из наиболее заметных динамик показывает зерно. Общий объем его перевозок достиг 8,1 млн тонн, увеличившись на 10%.

При этом на экспорт отправлено 6,3 млн тонн зерна – на 10,4% больше, чем годом ранее. Внутренние перевозки выросли на 8,6%, до 1,8 млн тонн.

Еще быстрее увеличились экспортные перевозки продуктов перемола – на 14%, до 1,3 млн тонн.

Железной руды перевезли на 16,6% больше

Самый высокий темп роста среди указанных КТЖ основных видов грузов показала железная руда. За январь–июль ее перевезли 13,8 млн тонн – на 16,6% больше, чем годом ранее.

Перевозки нефтепродуктов составили 15,2 млн тонн (+1,5%), сырой нефти – 1,2 млн тонн (+3%).

Крупнейшей грузовой категорией остается каменный уголь – 60,4 млн тонн. Из них 40,9 млн тонн направили потребителям внутри Казахстана, еще 18,8 млн тонн – на экспорт.

Кроме того, по сети КТЖ перевезено 12,5 млн тонн цветной руды и 11,3 млн тонн строительных материалов.

Таким образом, общий грузопоток КТЖ продолжает расти, причем экспорт увеличивается примерно вдвое быстрее общего объема перевозок: на 6,5% против 3,2%.

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