Казахстан наращивает производство стали, хотя Китай, Россия и Япония снижают выпуск. За девять месяцев 2026 года отечественные предприятия выплавили 3,27 млн тонн стали, это на 5,9% больше, чем годом ранее. В таблице Всемирной ассоциации стали (worldsteel) страна занимает 28-е место.

Данные приведены в ноябрьском отчете бразильского Института стали Aço Brasil, подготовленном на основе статистики worldsteel.

Особенно заметный рост Казахстан показал в сентябре. За месяц металлурги выпустили 320 тыс. тонн стали, на 11,9% больше, чем в сентябре прошлого года. Общий мировой выпуск за тот же месяц снизился на 0,3%.

За январь-сентябрь мировое производство стали сократилось на 0,7%, до 1,367 млрд тонн.

Китай как крупнейший производитель за девять месяцев снизил выпуск на 2,9%. В России производство упало на 3,6%, в Японии на 0,3%, в Бразилии на 1,9%. Рост показали Индия, США, Турция и Южная Корея, и Казахстан оказался в их числе.

Кого опережает Казахстан

По итогам девяти месяцев Казахстан расположился на 28-й строчке с результатом 3,27 млн тонн. Ниже в таблице Аргентина с 3,22 млн тонн, ЮАР и Швеция с 3,18 млн тонн, Финляндия с 3,01 млн тонн. Еще ниже ОАЭ и Великобритания.

За год Казахстан обошел ЮАР. В январе-сентябре 2025 года южноафриканские предприятия выплавили 3,53 млн тонн стали, а казахстанские 3,09 млн тонн. Теперь ситуация обратная.

Первую тройку составили Китай, Индия и США. Китайские предприятия выпустили 724,17 млн тонн, индийские 129,96 млн тонн, американские 64,95 млн тонн.

Годовые цифры тоже растут. Согласно сборнику World Steel in Figures 2026, в 2025 году страна выплавила 4,3 млн тонн стали против 4,2 млн тонн годом ранее.

Казахстан среди крупнейших нетто-экспортеров стали

По данным worldsteel, в 2025 году Казахстан занял 14-е место по чистому экспорту стальной продукции. Экспорт превысил импорт примерно на 800 тыс. тонн. Германия в этом списке стоит ниже, ее положительное сальдо составило 700 тыс. тонн.

Первые места заняли Китай, Япония и Южная Корея. Китай экспортировал на 126,6 млн тонн стали больше, чем импортировал, Япония на 24,1 млн тонн, Южная Корея на 15,4 млн тонн.

Доля Казахстана в мировом производстве стали за девять месяцев 2026 года составила 0,2%. При этом по положительному сальдо торговли стальной продукцией страна входит в первую пятнадцатку.

Ранее Казахстан вошел в тройку мировых лидеров по запасам хромитов и добыче вольфрама. Такие данные привела Геологическая служба США в ежегодном отчете Mineral Commodity Summaries 2026. Страна входит в число крупнейших производителей титана и барита.

В третьем квартале 2026 года Нацбанк Казахстана вошел в тройку главных покупателей золота. Регулятор купил 14 тонн драгметалла, больше среди центробанков, раскрывших покупки, взяли только Китай и Польша.