С 1 августа по 30 сентября 2026 года в Казахстане в рамках фонда «Всеобуч» детям из социально уязвимых категорий окажут помощь для подготовки к новому учебному году.

Поддержка будет направлена на приобретение школьной формы, обуви и необходимых учебных принадлежностей. В преддверии 2026–2027 учебного года помощь получат около 450 тысяч детей.

На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге.

Минимальный размер выплаты составит 50 851 тенге на одного ребенка, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. При этом в отдельных регионах размер помощи может быть увеличен с учетом возможностей местного бюджета.

Финансовая поддержка предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей, семей, получающих адресную социальную помощь, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования и предоставить необходимые документы.

Ранее мы писали, что в преддверии нового учебного года Управление образования Алматинской области напомнило родителям о правилах приобретения школьной формы. В ведомстве подчеркнули, что школы не имеют права требовать покупать форму у конкретного производителя, бренда, ателье или магазина.

Как сообщили в управлении, требования к школьной форме регулируются приказом Министерства просвещения Казахстана. Согласно действующим правилам, администрация школы вправе определить только единый стиль, цвет и общие требования к внешнему виду учащихся.

Также в ведомстве отметили, что любые решения, связанные со школьной формой, должны приниматься открыто, с участием родительской общественности и с соблюдением требований законодательства.

Что делать, если права родителей нарушают

В Управлении образования сообщили, что при поступлении обращений о нарушении законодательства в части приобретения школьной формы будет проведена соответствующая проверка. Если факты подтвердятся, к ответственным лицам примут меры в соответствии с действующим законодательством.

Родителей призвали знать и защищать свои права. Если администрация школы требует покупать форму только у определенного производителя, магазина или швейной мастерской либо допускает другие нарушения, родители могут обратиться в Управление образования Алматинской области или в районные отделы образования.

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