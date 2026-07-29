В Городской клинической больнице №5 Алматы открылся первый в стране трекинг-центр, который будет сопровождать аудиологический скрининг. Одновременно дан старт единому регистру пациентов с нарушениями слуха. Оба проекта работают на базе Центра компетенции по сурдологии.

Система прошла апробацию в пилотном проекте «Я слышу». Он охватил три родильных дома, три организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и два сурдологических кабинета города. Результаты подтвердили эффективность и показали, что проект нужно масштабировать.

По словам руководителя Управления здравоохранения Алматы Марата Пашимова, к системе поэтапно подключат все родильные дома и организации ПМСП города. Это выстроит единый маршрут раннего выявления нарушений слуха и сопровождения детей.

Как трекинг-центр будет сопровождать детей

Проект ведет ребенка на всех этапах, от скрининга до диагностики, лечения, слухопротезирования и реабилитации. Трекинг-центр в режиме реального времени получает результаты скрининга, организует обследование по принципу «зеленого коридора» и сопровождает детей.

С начала 2026 года полную потерю слуха вовремя выявили у 11 детей. Всем провели кохлеарную имплантацию, сейчас они проходят реабилитацию.

После масштабирования аудиологическим мониторингом планируют ежегодно охватывать более 90 тысяч детей. Это поможет вовремя выявлять тяжелые нарушения и полную потерю слуха у малышей первого года жизни.

Сколько операций уже провели

Единый регистр объединит данные о детях и взрослых и обеспечит непрерывное сопровождение пациентов от диагностики до реабилитации.

С начала года специалисты центра выполнили более 200 слухоулучшающих операций по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), свыше 400 пациентов получили направления на слухопротезирование. Сегодня центр помогает пациентам со всего Казахстана, 58% из них живут в Алматы.

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