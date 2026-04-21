Казахстане выставят на аукцион 100 нефтяных участков — Аккенженов

Казахстан уже прошёл пик добычи нефти на зрелых месторождениях, и их дальнейшее истощение является естественным процессом. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов в подкасте Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.

«На самом деле Казахстан по зрелым месторождениям уже прошёл свой пик добычи нефти. Эти месторождения работают более 50 лет, поэтому их истощение — это естественное падение добычи. Мы понимаем эту тенденцию и работаем над увеличением ресурсной базы за счёт новых участков», — заявил он.

По словам министра, государство делает ставку на привлечение инвесторов через аукционы.

«В этом году мы планируем выставить 100 участков, из них первые 30 — уже в ближайшее время. Любые компании, обладающие финансовыми и техническими возможностями, смогут участвовать, брать участки и начинать разработку. Кроме того, мы существенно сократили сроки согласований — раньше на это уходило до 2–3 лет, сейчас процедуры упрощены», — добавил Аккенженов.

Ранее сообщалось, что министр энергетики РК Ерлан Аккенженов опроверг остановку строительства газосепарационного комплекса на Тенгизе. По его словам, запуск проекта запланирован к 2029 году.

