Специализированный межрайонный административный суд рассмотрел жалобу взыскателя на бездействие частного судебного исполнителя, который не принял достаточных мер для розыска должника по алиментам.

Почему должника не нашли

Судебный приказ о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка был вынесен Таласским районным судом еще в 2011 году.

Однако на протяжении более 15 лет судебное решение фактически не исполнялось. Местонахождение должника также оставалось неизвестным.

ЧСИ предпринимал отдельные меры для его поиска и взыскания задолженности. При этом дважды вынесенные постановления об объявлении должника в розыск не были санкционированы прокурором из-за неполноты представленных документов.

Что решил суд

Суд установил, что после выявления недостатков ЧСИ не принял необходимых мер для их устранения и повторного направления полного пакета документов прокурору.

Суд отметил, что если местонахождение должника неизвестно, судебный исполнитель обязан принять меры для его розыска. Длительное неисполнение судебного решения нарушает права взыскателя и, прежде всего, право ребенка на получение алиментов.

В результате суд признал бездействие ЧСИ незаконным.

Что теперь должен сделать ЧСИ

Суд обязал частного судебного исполнителя:

вынести постановление об объявлении должника в розыск;

сформировать полный пакет необходимых документов;

направить его прокурору для санкционирования.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее по решению суда с истца в пользу взыскателя была взыскана денежная компенсация доли в квартире и судебные расходы. На основании этого решения было возбуждено исполнительное производство.

Позднее ЧСИ прекратил производство, указав на полное исполнение судебного акта, а также утвердил оплату своей деятельности в размере 10%.

Истец не согласилась с данным решением и обратилась в суд, указав, что денежные средства взыскателю фактически не выплачены, а переход права собственности на квартиру не зарегистрирован.

В ходе рассмотрения дела установлено, что взыскателю были переданы только документы на квартиру, находящуюся в залоге банка. При этом доли сторон не определялись, а государственная регистрация перехода права собственности не проведена.

Суд подчеркнул, что право собственности на недвижимое имущество возникает только после государственной регистрации, а передача документов не может считаться исполнением судебного акта.

В связи с отсутствием фактического исполнения решения суда, суд признал прекращение исполнительного производства и утверждение оплаты деятельности ЧСИ незаконными и отменил соответствующие постановления. Также вынесено частное определение в адрес Региональной палаты частных судебных исполнителей.

Судебный акт вступил в законную силу.

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