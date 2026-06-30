Казахстанец отсудил 21,5 млн тенге у автосалона за неисправную машину

Житель Мангистауской области после покупки нового автомобиля столкнулся с серьезными техническими неисправностями.

Как сообщили в Комитете по защите прав потребителей, несмотря на гарантию, у автомобиля регулярно возникали сбои в электронных системах, ошибки автоматической коробки передач, неполадки мультимедиа, а также самопроизвольное открытие багажника во время движения.

Покупатель неоднократно обращался в сервисный центр автосалона, однако устранить все дефекты не удалось. После этого он направил обращение в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области.

Ведомство рассмотрело заявление в рамках законодательства и провело заслушивание с участием сторон. Потребителю разъяснили его права, а продавцу предложили расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. Однако автосалон отказался от предложения, после чего вопрос был решен в судебном порядке.

Сначала городской суд отказал в удовлетворении иска. Позже потребитель подал апелляцию в Мангистауский областной суд.

Апелляционная инстанция установила, что неисправности возникли в гарантийный период, носили повторяющийся характер и являются существенным недостатком, который влияет на безопасность эксплуатации автомобиля. Также суд учел, что продавец не организовал независимую экспертизу и не выполнил требования потребителя.

В итоге областной суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил иск.

Согласно решению суда:

договор купли-продажи автомобиля расторгнут

потребителю возвращена стоимость автомобиля в размере 21 490 000 тенге

взысканы расходы на эксплуатацию автомобиля

назначена компенсация морального вреда

взысканы судебные расходы, включая экспертизу, госпошлину и услуги представителя

Этот случай показывает, что потребители могут защищать свои права через государственные органы и суд. При покупке некачественного товара или получении некачественной услуги граждане могут обращаться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области для защиты своих интересов.

Ранее сообщалось, что в Атырау торговали некачественным линолеумом.

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