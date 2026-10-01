Казахстанец погиб на стройке в Южной Корее: что сообщили в МИД

Казахстанец погиб в Сеуле. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел РК.

Сообщается, что трагедия произошла утром 29 сентября на строительной площадке жилого комплекса в районе Сочхо. Мужчина в возрасте около 30 лет находился на 23-м этаже строящегося здания.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, рабочий ожидал начала уборочных работ, когда на него упала часть бетонного потолка. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

После происшествия работы на строительной площадке приостановили. Полиция и трудовые органы Южной Кореи начали расследование, чтобы установить причины произошедшего и выяснить, соблюдались ли на объекте требования безопасности.

Строительством жилого комплекса занимается Hyundai Engineering & Construction. В рамках расследования проверяются действия компании и подрядных организаций. Также рассматривается вопрос о возможном применении законодательства об ответственности за тяжелые несчастные случаи на производстве.

Что сообщили в МИД Казахстана

В МИД Казахстана сообщили, что дипломаты находятся на связи с семьей погибшего.

«Министерство иностранных дел подтверждает гибель гражданина Республики Казахстан в Сеуле в результате несчастного случая на стройке. Компетентные органы Республики Корея начали расследование инцидента. Казахстанские дипломаты установили связь с родственниками погибшего и оказывают им консульско-правовую помощь», – сообщили в ведомстве.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

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