Казахстанца, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери, экстрадировали из Вьетнама в Казахстан. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

По данным следствия, в ноябре прошлого года мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения. После словесного конфликта он несколько раз ударил ножом свою мать.

После произошедшего подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования, пытаясь избежать ответственности. В связи с этим его объявили в международный розыск.

Где его удалось найти

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы установили, что подозреваемый находится на территории Вьетнама.

В июне текущего года его задержали в городе Дананг. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана мужчина был экстрадирован на родину.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Расследование продолжается.

Какое наказание ему грозит

За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы (@prokuratura.govkz)

Ранее беглеца с долгом в 6 млн теңге вернули в Казахстан из Турции.

По данным следствия, в 2021 году мужчина вместе с сообщниками завладел чужими денежными средствами. В период с августа по сентябрь они, используя доверие потерпевших, причинили ущерб на сумму более 6 млн теңге.

После задержания в Турции подозреваемого депортировали в Казахстан. 16 июля он был доставлен на территорию страны для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.

Также беглого организатора финпирамиды экстрадировали из Турции в Казахстан.

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