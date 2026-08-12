Казахстанец сбежал во Вьетнам после нападения с ножом на мать
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Казахстанца, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери, экстрадировали из Вьетнама в Казахстан. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
По данным следствия, в ноябре прошлого года мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения. После словесного конфликта он несколько раз ударил ножом свою мать.
После произошедшего подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования, пытаясь избежать ответственности. В связи с этим его объявили в международный розыск.
Где его удалось найти
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы установили, что подозреваемый находится на территории Вьетнама.
В июне текущего года его задержали в городе Дананг. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана мужчина был экстрадирован на родину.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Расследование продолжается.
Какое наказание ему грозит
За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.
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Ранее беглеца с долгом в 6 млн теңге вернули в Казахстан из Турции.
По данным следствия, в 2021 году мужчина вместе с сообщниками завладел чужими денежными средствами. В период с августа по сентябрь они, используя доверие потерпевших, причинили ущерб на сумму более 6 млн теңге.
После задержания в Турции подозреваемого депортировали в Казахстан. 16 июля он был доставлен на территорию страны для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.
Также беглого организатора финпирамиды экстрадировали из Турции в Казахстан.
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