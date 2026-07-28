Казахстанец запустил салют из движущейся машины
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Таразский суд рассмотрел дело в отношении 18-летнего жителя, который запустил пиротехнику из движущегося автомобиля. Молодого человека признали виновным в нарушении общественного порядка и правил использования фейерверков.
Что произошло
Специализированный суд по административным правонарушениям города Тараза рассмотрел два дела в отношении гражданина С. по фактам мелкого хулиганства и нарушения правил использования пиротехнических изделий.
Как установил суд, в июле 2026 года молодой человек запустил салют из открытого люка движущегося автомобиля марки Audi. Эти действия нарушили порядок применения пиротехники в населенных пунктах, а также нарушили общественный порядок и спокойствие граждан.
Как доказали вину
Вина была подтверждена объяснениями, протоколами, рапортами сотрудников полиции, а также видеозаписью, опубликованной в социальной сети.
В суде гражданин С. признал свою вину и выразил раскаяние.
Какое наказание назначили
Суд учел признание вины, раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. Размер штрафов был снижен на 30%.
В итоге по части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) и части 2 статьи 436 КоАП РК (нарушение правил использования пиротехнических изделий) ему назначили штрафы по 20 МРП за каждое нарушение.
Общая сумма штрафов составила 121 тыс. тенге.
Постановления суда не вступили в законную силу.
Ранее в Атырау полицейские установили и доставили в отдел всех участников инцидента, устроивших опасные манёвры на дороге и запуск фейерверка из автомобиля.
Как сообщили в правоохранительных органах, водитель нарушил правила дорожного движения, выполняя рискованные манёвры и создавая аварийную ситуацию. Кроме того, он управлял транспортным средством, в то время как пассажир высовывался из окна автомобиля.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им вменяются мелкое хулиганство, использование пиротехнических изделий в населённом пункте и нарушение ночного покоя граждан.
По факту хулиганства водитель и пассажир подвергнуты административному аресту. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.
Ранее опасную рекламу сняли в движущемся автомобиле в Актобе.
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