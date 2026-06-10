Казахстанец прикарманил 1,5 млрд тенге под видом строительства ЖК в Алматы

Министерство внутренних дел Казахстана совместно с зарубежными правоохранительными органами продолжает активную работу по розыску и задержанию лиц, скрывающихся от уголовного преследования.

Одного из разыскиваемых по подозрению в крупном мошенничестве задержали в Астане. По данным следствия, он под видом строительства жилого комплекса в Алматы собирал деньги с дольщиков и незаконно завладел средствами. Ущерб оценивается примерно в 1,5 млрд тенге.

В Алматы при участии Интерпола задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске. Его подозревают в организации преступной группы, занимавшейся хищением и легализацией денежных средств. По предварительным данным, ущерб составляет около 30 млн евро.

Отдельный случай зафиксирован в Грузии: в Тбилиси задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый за серию мошенничеств при продаже автомобилей. Потерпевшим причинён ущерб более чем на 118 млн тенге. В настоящее время решается вопрос его экстрадиции.

Ещё одно задержание произошло в Молдове. Там был взят под стражу иностранный гражданин, разыскиваемый Казахстаном. Следствие считает, что он координировал работу нарколаборатории в Карагандинской области, управляя финансированием через криптовалюту и мессенджеры. Лаборатория ранее была ликвидирована, из незаконного оборота изъяты наркотики и оборудование.

Отметим, что с начала 2026 года за пределами страны установлено местонахождение 80 человек, находившихся в розыске по линии казахстанских органов. Из них 47 уже задержаны. Параллельно внутри Казахстана выявлено 371 лицо, разыскиваемое иностранными государствами, 107 из них задержаны.

В ведомстве подчёркивают, что международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью продолжается, а работа по розыску и задержанию фигурантов уголовных дел ведётся на постоянной основе.

Ранее квартет подозреваемых в терроризме был возвращен в Казахстан.

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