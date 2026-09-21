Казахстанка Ксения Игнатова пробилась сразу в два финала Азиады

Казахстанская пловчиха Ксения Игнатова пробилась во второй финал на Азиатских играх-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ.

Игнатова выступила в квалификации на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Казахстанка показала результат 2 минуты 14,94 секунды и заняла пятое место по итогам предварительных заплывов.

Этот результат позволил ей выйти в финал соревнований.

Ранее Игнатова также квалифицировалась в решающий заплыв на дистанции 50 метров на спине. Таким образом, казахстанская спортсменка выступит в двух финалах Азиады-2026.

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