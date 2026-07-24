Представительница сборной Казахстана Фатима Ирназарова завоевала золотую медаль чемпионата мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине (Эстония).

Казахстанская спортсменка стала лучшей в дисциплине стрельба по движущейся мишени с 10 метров.

В финале Ирназарова одержала победу над представительницей Украины Викторией Рыбоваловой.

Еще одну награду Казахстану принесла Зухра Ирназарова, ставшая бронзовым призером мирового первенства. В поединке за третье место она оказалась сильнее венгерской спортсменки Бьянки Барбары Фаркашне Кецели.

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