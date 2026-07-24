Казахстанка стала чемпионкой мира по стрельбе в Эстонии
24 Июля 2026, 09:49
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24 Июля 2026, 09:4924 Июля 2026, 09:49
194Фото: olympic.kz
Представительница сборной Казахстана Фатима Ирназарова завоевала золотую медаль чемпионата мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине (Эстония).
Казахстанская спортсменка стала лучшей в дисциплине стрельба по движущейся мишени с 10 метров.
В финале Ирназарова одержала победу над представительницей Украины Викторией Рыбоваловой.
Еще одну награду Казахстану принесла Зухра Ирназарова, ставшая бронзовым призером мирового первенства. В поединке за третье место она оказалась сильнее венгерской спортсменки Бьянки Барбары Фаркашне Кецели.
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