Казахстанские тяжелоатлеты отправятся на чемпионат Азии в Узбекистан

С 7 по 14 августа в Ташкенте пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. Казахстан на соревнованиях представит команда молодых спортсменов.

Кто вошел в мужскую сборную

В состав команды вошли Бейбарыс Ерсеит, Жанасыл Арапбай, Торехан Асанхан, Ерсултан Турсынбеков, Омар Рамазан, Ернур Мырзахмет, Нурасыл Арапбай, Ерасыл Саулебеков, Акжол Курманбек, Алихан Аскербай, Биржан Зейдин, Ерсултан Бахытбек, Александр Караваев и Сагынбек Самаркан.

Кто выступит среди девушек

Женскую сборную представят Виктория Мурашкина, Нурсыйла Берикбол, Снежана Кашкарова, Ксения Прозорова, Инсана Рашидова, Дарья Балабаюк, Кира Данилова, Эвелина Штайнбрекхер, Алтынай Танибергенова, Аянат Жумагали, Айганым Жанболат и Сания Орманбаева.

Кто в резерве

В запасной состав вошли Мухамедали Койшыбек, Нуржан Жумабай, Абдурахим Абдужапаров, София Зоткина, Регина Никифорова, Маргарита Ермакова и София Шешукова.

Молодые казахстанские тяжелоатлеты поборются за медали континентального первенства и международный опыт.

Ранее сообщалось, что более 265 легкоатлетов поборются за медали чемпионата Казахстана.

В течение трех дней на главных стартах страны будут разыграны 48 комплектов наград в индивидуальных дисциплинах среди мужчин и женщин, а также медали в смешанных эстафетах 4×100 и 4×400 метров.

На дорожки и в сектора выйдут ведущие представители национальной сборной Казахстана.

Напомним, что в столице пройдет турнир с 9 по 14 февраля 2027 года.

В ISU также отметили, что выбор Казахстана в качестве страны-хозяйки связан с заметным ростом интереса к фигурному катанию после исторического успеха Шайдорова на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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