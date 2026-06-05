Казахстанку наказали за неуважение к суду в Акмолинской области

В Сандыктауском районном суде Акмолинской области рассмотрено дело в отношении гражданки Н. за проявление неуважения к суду.

Ранее в отношении женщины был составлен административный протокол за нецензурную брань в адрес своего сожителя. В ходе судебного разбирательства стороны примирились, и потерпевший подтвердил отсутствие претензий. В связи с этим производство по делу было прекращено.

Однако после окончания заседания, находясь в здании суда, гражданка Н. вновь начала выражаться нецензурной бранью в адрес присутствующих и игнорировала замечания сотрудников.

По данному факту был составлен новый административный протокол уже за проявление неуважения к суду.

Постановлением суда женщине назначено наказание в виде 20 часов общественных работ.

Ранее лектор выразилась нецензурной бранью на семинаре в Алматы.

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