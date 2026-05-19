Лектор выразилась нецензурной бранью на семинаре в Алматы
Сегодня 2026, 17:18
Фото: кадр из видео
В Алматы оштрафовали организатора психологического семинара за нарушение порядка.
По информации Департамента полиции города, в ходе мероприятия некоторые участницы вели себя неподобающим образом: использовали нецензурную лексику и проявляли неуважение к окружающим. Это привело к нарушению общественного порядка.
Было возбуждено административное дело в отношении организатора по факту мелкого хулиганства.
Суд признал организатора виновной и назначил штраф в размере 20 месячных расчетных показателей.
В ведомстве напомнили, что любые публичные мероприятия должны проходить с соблюдением общественного порядка и норм поведения.
Ранее сообщалось, что командира СОБРа уволили в Атырауской области после скандального видео.
