Лектор выразилась нецензурной бранью на семинаре в Алматы

В Алматы оштрафовали организатора психологического семинара за нарушение порядка.

По информации Департамента полиции города, в ходе мероприятия некоторые участницы вели себя неподобающим образом: использовали нецензурную лексику и проявляли неуважение к окружающим. Это привело к нарушению общественного порядка.

Было возбуждено административное дело в отношении организатора по факту мелкого хулиганства.

Суд признал организатора виновной и назначил штраф в размере 20 месячных расчетных показателей.

В ведомстве напомнили, что любые публичные мероприятия должны проходить с соблюдением общественного порядка и норм поведения.

