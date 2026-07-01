Подозреваемую в хищении 6 млрд тенге казахстанку задержали в Турции
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В Турции задержали казахстанку, подозреваемую в мошенничестве на более чем 6 млрд тенге.
В турецком городе Анталья задержали 46-летнюю гражданку Казахстана, которая с 2021 года находилась в международном розыске. Операция проведена Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными органами Турции.
По данным МВД, женщина подозревается в том, что в период с 2018 по 2020 годы вместе с сообщниками путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами более 1300 граждан. Общая сумма причиненного ущерба превысила 6 млрд тенге.
26 июня подозреваемую депортировали из Турции в Казахстан. Содействие в ее возвращении оказали представитель МВД Казахстана в Турецкой Республике и Генеральное консульство РК.
Отметим, что с начала 2026 года сотрудники органов внутренних дел задержали 117 человек, подозреваемых в совершении мошенничеств. По предварительным данным, общий ущерб от их преступных действий превышает 17 млрд тенге.
Ранее беглого фигуранта кредитной аферы на 1,8 млрд тенге вернули в Казахстан.
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